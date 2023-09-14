POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang Rampung, Ferry Satriyadi Keluar sebagai Juara

POBSI Pool Circuit 2023 seri IV Palembang rampung, Ferry Satriyadi keluar sebagai juara. Fadil Nasution selaku Wakil Ketua II Binpres PB POBSI mengatakan bahwa turnamen biliar ini berjalan dengan lancar.

Ajang ini digelar di Naff Billiard, Jakabaring, Palembang, 11-14 September 2023 dengan diikuti oleh 71 pebiliar. Ferry Satriyadi sukses keluar sebagai juara usai mengalahkan Punguan Sihombing (Mantra Sumut) pada partai puncak.

Duel Ferry kontra Punguan berlangsung sengit di partai puncak. Namun demikian, Ferry berhasil mengandaskan perlawanan Punguan dengan skor akhir 9-7.

Ferry unggul 2-0 terlebih dahulu dan terusss menjaga keunggulannya hingga skor 5-3. Punguan yang terus tertinggal akhirnya mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 5-5 dan bahkan sempat membalikkan keadaan menjadi 6-5.

Sempat kehilangan beberapa poin, Ferry mampu bangkit dan berbalik unggul menjadi 8-6. Punguan membuat laga menjadi semakin sengit dengan meraih satu poin dan menipiskan ketertinggalan menjadi 7-9 usai berhasil melakukan break and run.