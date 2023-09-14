Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peraturan Catur FIDE Terbaru Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:43 WIB
Peraturan Catur FIDE Terbaru Lengkap
Berikut peraturan catur FIDE terbaru lengkap. (Foto: Reuters)
PERATURAN catur FIDE terbaru lengkap dapat diketahui dalam artikel ini. Permainan catur FIDE ternyata sangat mudah dan sederhana. Meski terkesan sepele, nyatanya permainan satu ini cukup menguras energi.

Bagaimana tidak, permainan catur tentu membutuhkan konsentrasi tinggi karena mengandalkan strategi dan terkait erat dengan aturan-aturan baku sesuai dengan Federation International Des' Eches (FIDE). Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Kamis (14/9/2023), terkait peraturan catur FIDE terbaru lengkap.

Catur

Peraturan Catur FIDE Terbaru Lengkap

Melansir dari laman resmi FIDE, ada berbagai syarat yang diperlukan agar suatu permainan dapat dinilai oleh FIDE. Permainan tersebut harus dimainkan dengan sportif sesuai dengan Hukum Catur FIDE.

Berikut beberapa aturan dasar permainan dalam permainan catur yang berlaku dan perlu diterapkan dengan benar:

- Permainan catur dimainkan oleh dua pihak dengan melangkahkan buah catur di atas papan bujur sangkar yang dinamakan papan catur.

- Pemain dengan buah putih akan memulai permainan lebih awal dengan membuat langkah pertama, kemudian kedua pemain bergiliran melangkah, dengan pemain hitam membuat langkah berikutnya.

- Seorang pemain dikatakan giliran melangkah ketika lawannya sudah selesai melangkah.

- Tujuan dari setiap pemain adalah menyerang raja lawan sehingga lawan tidak mempunyai langkah sah lagi.

- Pemain yang telah berhasil mencapai tujuan ini dikatakan telah mematkan raja lawan dan telah memenangkan permainan. Membiarkan raja sendiri diserang buah lawan, atau menjalankan raja ke arah serangan buah lawan dan juga memukul raja lawan tidak diperbolehkan.

- Lawan yang rajanya sudah dimatkan dinyatakan kalah dalam permainan.

- Kalau terjadi posisi sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pemain pun yang bisa mematkan Raja lawan, maka permainan berakhir remis.

Halaman:
1 2
