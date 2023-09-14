Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Utut Adianto, Legenda Catur Indonesia yang Kemudian Menjadi Wakil Ketua DPR

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:00 WIB
Profil Utut Adianto, Legenda Catur Indonesia yang Kemudian Menjadi Wakil Ketua DPR
Utut Adianto, legenda catur Indonesia yang kemudian menjadi wakil ketua DPR (Foto: Ist)
A
A
A

PROFIL Utut Adianto akan dibahas di sini. Utut merupakan legenda catur Indonesia yang pernah meraih predikat grandmaster termuda dari Indonesia pada saat usianya masih 21 tahun dan kini menjadi politisi DPR.

Utut Adianto merupakan salah satu pecatur terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ketertarikannya terhadap catur sudah dimulai sejak dirinya masih berusia 8 tahun pada 1973 silam.

Catur

Dia masuk klub catur Kencana Chess Club sebelum memenangkan Kejuaraan Junior Jakarta pada tahun 1978 ketika usianya 12 tahun. Setahun kemudian, Utut menjadi Juara Junior Nasional.

Kariernya semakin cemerlang pada 1982 ketika dirinya memenangkan Kejuaraan Catur Indonesia. Dia pun dianugerahi predikat grandmaster pada 1986 ketika usianya 21 tahun.

Pada saat itu, Utut menjadi pecatur termuda Indonesia dengan predikat tertinggi di kancah catur tersebut. Namun, rekor tersebut dipatahkan oleh Susanto Megaranto yang menjadi grandmaster pada usia 17 tahun.

