Profil Susanto Megaranto, Pecatur Andalan Indonesia yang Dapat Gelar Grandmaster di Usia 17 Tahun

PROFIL Susanto Megaranto akan diulas dalam artikel ini. Susanto Megaranto sendiri merupakan sosok pecatur andalan Indonesia yang sudah mendapat gelar grandmaster di usia 17 tahun.

Susanto Megaranto lahir di Indramayu, Jawa Barat 8 Oktober 1987. Kecintaannya dengan dunia catur terpupuk karena lingkungan tempat tinggalnya dahulu yang memang sering bermain catur.

Susanto pun kemudian mendalami permainan catur dari ajaran sang ayah. Dia belajar setiap hari tanpa menggunakan teori.

Dari sana, pecatur berusia 35 tahun itu memberanikan diri mengikuti ajang catur profesional. Dia mulai mengikuti turnamen profesional pada 1995 kala usianya baru 7 tahun!

Meski masih berusia muda, Susanto sudah bisa unjuk kekuatan. Pada salah satu ajang yang diikutinya, yakni Kejuaraan Daerah Kelompok Umur (KU) 12 di Cianjur, Susanti bahkan bisa meraih peringkat 2. Padahal kala itu, dia harus berhadapan dengan lawan yang usianya jauh lebih tua.

Dari situ, Susanto makin mantap ingin menjadi pecatur. Rentetan prestasi manis pun diraihnya, di antaranya di Kejuaraan Nasional KU-12 di Palangkaraya hingga juara 1 Kejurnas KU-10 di Banda Aceh.

Tawaran lebih menarik pun datang ke Susanto setelah itu. Pada 1997, dia mendapat kesempatan mewakili Indonesia di kejuaraan dunia catur kelompok usia 10 tahun yang digelar di Prancis. Susanto pun bisa menempati peringkat 11 dari 150 peserta!