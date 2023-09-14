Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Susanto Megaranto, Pecatur Andalan Indonesia yang Dapat Gelar Grandmaster di Usia 17 Tahun

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |13:13 WIB
Profil Susanto Megaranto, Pecatur Andalan Indonesia yang Dapat Gelar Grandmaster di Usia 17 Tahun
Berikut profil Susanto Megaranto. (Foto: Chessdb.com)
A
A
A

PROFIL Susanto Megaranto akan diulas dalam artikel ini. Susanto Megaranto sendiri merupakan sosok pecatur andalan Indonesia yang sudah mendapat gelar grandmaster di usia 17 tahun.

Susanto Megaranto lahir di Indramayu, Jawa Barat 8 Oktober 1987. Kecintaannya dengan dunia catur terpupuk karena lingkungan tempat tinggalnya dahulu yang memang sering bermain catur.

Susanto Megaranto

Susanto pun kemudian mendalami permainan catur dari ajaran sang ayah. Dia belajar setiap hari tanpa menggunakan teori.

Dari sana, pecatur berusia 35 tahun itu memberanikan diri mengikuti ajang catur profesional. Dia mulai mengikuti turnamen profesional pada 1995 kala usianya baru 7 tahun!

Meski masih berusia muda, Susanto sudah bisa unjuk kekuatan. Pada salah satu ajang yang diikutinya, yakni Kejuaraan Daerah Kelompok Umur (KU) 12 di Cianjur, Susanti bahkan bisa meraih peringkat 2. Padahal kala itu, dia harus berhadapan dengan lawan yang usianya jauh lebih tua.

Dari situ, Susanto makin mantap ingin menjadi pecatur. Rentetan prestasi manis pun diraihnya, di antaranya di Kejuaraan Nasional KU-12 di Palangkaraya hingga juara 1 Kejurnas KU-10 di Banda Aceh.

Tawaran lebih menarik pun datang ke Susanto setelah itu. Pada 1997, dia mendapat kesempatan mewakili Indonesia di kejuaraan dunia catur kelompok usia 10 tahun yang digelar di Prancis. Susanto pun bisa menempati peringkat 11 dari 150 peserta!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement