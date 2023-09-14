Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2022: Farhan Halim Cs Buka Perjalanan dengan Hadapi Filipina!

JADWAL Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2022 akan diulas dalam artikel ini. Perjalanan Farhan Halim cs di Asian Games 2022 akan dimulai pada Selasa 19 September 2023.

Ya, ajang Asian Games 2022 akan segera digelar. Hangzhou, China, akan jadi tuan rumah perhelatan ajang olahraga multievent terakbar di Asia tersebut.

Kontingen Indonesia pun akan ambil bagian di sejumlah cabang olahraga, salah satunya voli putra. Sejumlah pemain terbaik Tanah Air pun dipastikan bakal memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia agar bisa berbicara banyak.

Total, ada 12 pemain yang dipanggil PBVSI untuk berlaga di Asian Games 2022. Mereka adalah Boy Arnes, Hendra Kurniawan, M Malizi, Jasen Natanael, Fahri Septian, Amin Kurnia, Hernanda Zulfi, Farhan Halim, Dio Zulfikri, Agil Angga, Fahreza Rakha, hingga Doni Haryono.

Para pevoli tangguh Tanah Air itu diharapkan bisa bekerja apik karena lawan-lawan tangguh sudah menanti Indonesia. Tergabung di Grup F pada Asian Games 2022, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Jepang, Filipina, hingga Afghanistan.