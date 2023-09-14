Advertisement
SPORT LAIN

10 Jenis Pembukaan Catur Paling Populer untuk Pemula dan Senior

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:16 WIB
10 Jenis Pembukaan Catur Paling Populer untuk Pemula dan Senior
10 Jenis Pembukaan Catur Paling Populer untuk Pemula dan Senior. (Foto: Instagram/taniasachdev)
A
A
A

TERDAPAT 10 jenis pembukaan catur paling populer untuk pemula dan senior. Mari melihat strategi pembukaan catur paling populer yang wajib dipelajari semua pemain atau atlet catur.

Karena dalam beberapa langkah awal permainan catur bisa menjadi langkah paling krusial. Karena menjadi momen menentukan rencana awal dan bertarung memperebutkan tempat di papan.

Namun para pemula tidak perlu fokus untuk persis dengan teorinya. Sebaiknya pemain berfokus pada prinsip pembukaan yang baik, seperti menguasai pusat dan mengembangkan perwira.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), berikut rangkuman jenis pembukaan catur paling populer.

1. Ruy Lopez

Walaupun sudah setengah abad, Ruy masih jadi salah satu strategi pembukaan paling umum. Pakar catur ini telah menghasilkan banyak variasi, dan berbagai macam rencana strategis yang tersedia untuk putih dan hitam.

Posisi awal untuk Ruy Lopez dengan langkah-langkah berikut: 1. e4, e5; 2. Nf3, Nc6; dan 3. Bb5.

2. Italian Game

Ilustrasi permainan catur

Strategi ini dikembangkan tahun 1600-an dan jadi salah satu pembukaan catur tertua. Italian game juga memiliki nama lain piano giuoco, “permainan yang tenang” dalam bahasa Italia.

Strategi ini memiliki gerakan: 1. e4, e5; 2. Nf3, Nc6; dan 3. Bc4.

3. Pertahanan Sisilia

Strategi Pertahanan Sisilia (1. e4, c5) adalah respon paling populer catur hitam terhadap e4, terutama pada level catur tertinggi.

Dengan memainkan c5, hitam segera bertarung untuk mendapatkan posisi di pusat lalu menyerang d4 tetapi menjauhi simetri e5.

Pertahanan Sisilia memiliki banyak variasi yang mengarah ke jenis posisi yang berbeda seperti closed Sicilian, Sisilia klasik, variasi naga, dan variasi Najdorf.

