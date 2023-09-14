Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

UFC dan WWE Bergabung, Dana White: TKO Bakal Lebih Kuat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:37 WIB
UFC dan WWE Bergabung, Dana White: TKO Bakal Lebih Kuat
UFC dan WWE merger menjadi TKO. (Foto: Instagram/wwe)
A
A
A

LAS VEGAS – Presiden UFC, Dana White menyambut baik bergabung UFC dengan promotor gulat termasyur di dunia, yakni WWE. Ia pun menyebut nama ajang baru, TKO yang lahir hasil dari merger UFC dengan WWE itu akan semakin memperkuat kompetisi mereka di dunia.

Perkawinan antara UFC dengan WWE sendiri secara resmi terjadi pada Selasa 12 September 2023 dan melahirkan sebuah nama baru yakni TKO. Kesepakatan merger tersebut dilaporkan bernilai fantastis yakni mencapai 17,3 miliar Poundsterling (Rp331,6 triliun).

Merger tersebut terjadi selepas Endeavour Group Holdings selaku pemilik UFC membeli saham mayoritas WWE dari sang pemilik, Vince McMahon. Kini, Endeavour Group Holdings akan memegang 51 persen saham TKO, sementara sisanya dimiliki oleh WWE.

Sekarang, Dana White akan menjabat sebagai CEO UFC setelah sebelumnya didapuk sebagai Presiden UFC. Sedangkan Vince McMahon ditunjuk menjadi Executive Chairmain TKO. Lalu, Bos Endeavour, Ariel Emanuel akan memimpin langsung bisnis baru ini di bawah bendera TKO.

Presiden UFC, Dana White

Dana White pun menyambut positif merger-nya dua perusahaan raksasa bela diri dunia tersebut. Menurutnya, kini mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

“Saya mengatakan ini kepada kalian setiap tahun. Kesepakatan ini hanya membawa keseluruhan olahraga dan segalanya ke tingkat yang berbeda. Sangat menyenangkan menjadi bagiannya,” kata White dilansir dari MMA Junkie, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dana White TKO WWE UFC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement