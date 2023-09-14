Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tumbang Lewat Pertarungan Sengit Kontra Wakil Tuan Rumah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:20 WIB
Hasil Hong Kong Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tumbang Lewat Pertarungan Sengit Kontra Wakil Tuan Rumah
Rehan Naufal/Lisa Ayu tumbang di babak 16 besar Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati, takluk di babak 16 besar usai dikalahkan wakil tuan rumah, Tang Chun Man/ Tse Ying Suet dengan skor 22-20, 14-21, dan 10-21.

Dengan hasil ini, maka Rehan/Lisa takkan tampil di babak perempatfinal turnamen super 500 tersebut. Adapun laga tersebut digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (14/9/2023) sore WIB.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Permainan sudah berlangsung ketat sedari awal. Dukungan para penonton terhadap pasangan tuan rumah membuat mereka bermain agresif sejak awal.

Namun, kekuatan masing-masing pasangan tampak seimbang. Rehan/Lisa terus membayang-bayangi upaya Tang/Tse untuk memetik kemenangan gim pertama.

Permainan berlangsung panjang hingga mencapai deuce. Namun, Rehan/Lisa sukses menegaskan keunggulan mereka usai menang 22-20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
