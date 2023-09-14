Hasil Hong Kong Open 2023: Tampil Menggila Kontra Wakil Taiwan, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Melesat ke Perempatfinal

HASIL Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, menang dua set langsung atas Chiu Hsiang/Chieh/Lin Xiao Min dengan skor 21-9 dan 21-14.

Berkat hasil ini, Rinov/Pitha melesat ke perempatfinal turnamen super 500 itu. Pertandingan ini digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (14/9/2023) sore WIB.

Di gim pertama Rinov/Pitha kecolongan banyak poin. Lawan bermain dengan agresif dan sukses meninggalkan pasangan Indonesia dengan skor 3-0.

Sempat kepayahan, Rinov/Pitha akhirnya mampu bangkit. Mereka membalikkan skor menjadi 11-6 pada saat interval.

Permainan Rinov/Pitha semakin baik setelah jeda. Mereka mendulang poin demi poin dari perwakilan Taiwan tersebut.