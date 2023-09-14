3 Sikap Rendah Hati Pebulu Tangkis Andalan Korsel An Se-young yang Bikin Pencinta Bulu Tangkis Makin Respek, Nomor 1 Rajin Donasi!

3 sikap rendah hati pebulu tangkis andalan Korsel, An Se-young, yang bikin pencinta bulu tangkis makin respek akan diulas dalam artikel ini. An Se-young sendiri kini menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia.

Ya, An Se-young makin ramai disorot karena kinerjanya yang ciamik sehingga kini dirinya menempati peringkat nomor 1 dunia. Tahun ini saja, An Se-young sudah meraih setidaknya 9 gelar juara.

Salah satunya adalah menjadi juara dunia 2023. Selain itu, tunggal putri kebanggaan Korea Selatan itu juga sukses meraih gelar juara di ajang China Open, Japan Open, Korea Open, Singapore Open, Thailand Open, All England, Indonesia Masters, hingga India Open pada tahun ini.

Di balik kinerja apiknya, An Se-yong juga punya sikap rendah hati. Tak ayal, dia digandrungi banyak penggemar. Berikut 3 sikap rendah hati pebulu tangkis andalan Korsel, An Se-young, yang bikin pencinta bulu tangkis makin respek.

3. Terima Kritik





Salah satu sikap rendah hati pebulu tangkis andalan Korsel, An Se-young, yang bikin pencinta bulu tangkis makin respek adalah mau menerima kritikan. Sikap ini baru saja ditunjukkan An Se-yong.

Diketahui, belum lama ini, An Se-yong bak mendapat “peringatan” dari pebulu tangkis top Spanyol, Carolina Marin, karena sikapnya yang memilih menyalami pelatih usai memenangkan laga, baru ke lawan. An Se-young pun bak mendengarkan dengan baik “peringatan” dari Marin yang didapat usai laga final kejuaraan dunia 2023 itu.

Dalam penampilan teranyarnya di China Open 2023, An Se-yong langsung menyalami lawan lebih dahulu, sebelum merayakan kesuksesannya bersama pelatih. Kala itu, An Se-young sendiri dihadapkan dengan jagoan Jepang, Akane Yamaguchi.