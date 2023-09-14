Hasil Hong Kong Open 2023: Jonatan Christie Tembus Perempatfinal Usai Tekuk Wakil Tuan Rumah 2 Set Langsung

HASIL Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengalahkan wakil tuan rumah Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, dengan skor 21-18 dan 21-16.

Dengan hasil ini, maka Jojo – sapaan Jonatan Christie – berhasil melenggang ke perempatfinal turnamen super 500 itu. Adapun laga tersebut digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (14/9/2023) sore WIB.

Jojo langsung menyeret lawan dalam permainannya sedari awal pertandingan di set pertama. Tunggal putra andalan Indonesia itu mendominasi pada paruh awal set pertama.

Dia mengungguli wakil tuan rumah dengan mematok jarak keunggulan hingga empat poin, skor sementara 9-5. Tak berlama-lama, Jojo segera mencuri poin interval lebih dulu dengan skor 11-5.

Jonatan Christie semakin ganas seusai jeda. Dia berusaha untuk memaksimalkan keadaan namun Lee sempat mampu bangkit. Meski begitu, Jojo sukses mengamankan set pertama dengan skor 21-18.