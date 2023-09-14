Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Perempatfinal Hong Kong Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Siap Balaskan Dendam Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:05 WIB
Tembus Perempatfinal Hong Kong Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Siap Balaskan Dendam Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, sukses menembus babak perempatfinal Hong Kong Open 2023. Di babak itu, Ahsan/Hendra siap balaskan dendam juniornya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Diketahui, Ahsan/Hendra akan berhadapan dengan wakil Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi, di babak perempatfinal Hong Kong Open 2023. Keiichiro/Yoshinori sendiri lolos ke perempatfinal usai mengalahkan Pramudya/Yeremia di babak 16 besar.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Duel ganda Jepang itu melawan Pramudya/Yeremia digelar di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (14/9/2023) siang WIB. Keiichiro/Yoshinori pun menang dengan skor 21-19 dan 21-16.

Kini, jelang berduel dengan Kiichiro/Yoshinori, Ahsan/Hendra akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka akan berdiskusi dengan pelatih dan mempelajari permainan lawan agar menuai hasil manis.

"Besok lawan Jepang yang tadi mengalahkan teman kami, Pramudya/Yeremia. Diskusi dulu dengan pelatih dan pelajari permainan mereka. Semoga kami bisa memenangkannya," tegas Ahsan, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
