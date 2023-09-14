Hasil Hong Kong Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan ke Perempatfinal Usai Tumbangkan Wakil Taiwan

HASIL Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming Tse, dengan skor 21-19 dan 21-14.

Dengan hasil ini, maka Ahsan/Hendra sukses melenggang ke babak perempatfinal turnamen super 500 tersebut. Pada babak delapan besar, mereka akan menghadapi Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi.

Tampil di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kami (14/9/2023) siang WIB, pasangan yang akrab disapa The Daddies itu tertinggal 0-3 terlebih dahulu. Mereka kemudian terus tertinggal hingga skor 4-6 pada awal gim pertama.

Ahsan/Hendra berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6 dan kemudian 8-8. Setelah tiga kali imbang, pasangan Taiwan menjauhi Ahsan/Hendra dengan skor 11-8.

Selepas jeda, Chiu/Yang mampu terus mempertahankan keunggulannya hingga skor 17-13. Tertinggal empat poin, The Daddies bangkit pada akhir gim prtama dengan mencuri enam poin berturut-turut dan membalikkan keadaan menjadi 19-17.