Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pemain Pria Lain, Nomor 1 Chiharu Shida

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:23 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pemain Pria Lain, Nomor 1 Chiharu Shida
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pria Lain. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulutangkis supercantik yang disukai pemain pria lain akan coba dibahas Okezone di artikel ini. Dalam dunia bulu tangkis, banyak sekali atlet yang saling jatuh cinta dengan lawan jenis mereka.

Sebut saja seperti Susi Susanti dengan Alan Budikusuma, lalu ada Andrei Adistia dan Maria Febe, dan masih banyak lagi. Tentunya para atlet pria tersebut jatuh hati karena berbagai hal, termasuk karena paras supercantik dari pebulutangkis putri tersebut.

Lantas, siapa saja atlet yang jatuh hati dengan pebulutangkis supercantik?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pemain Pria Lain:

5. Sung Ji-hyun

Sung Ji-hyun

Pada Desember 2020 lalu, tunggal putri Korea Selatan, Sung Ji-hyun menikahi rekan senegaranya, Son Wan-ho. Kedekatan Sung Ji-hyun dengan tunggal putra Korea Selatan itu berawal dari perjodohan yang dilakukan sahabat-sahabat mereka.

Hubungan mereka pun kini terlihat semakin mesra. Sung Ji-hyun berhasil meluluhkan hati Son Wan-ho lewat kecantikannya.

4. Wang Shixian

Wang Shixian bersama Chen Long

Legenda bulutangkis China, Chen Long dikenal sebagai salah satu tunggal putra terbaik dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Tak hanya berprestasi dalam hal karier, secara romansa pun Chen Long sangat beruntung karena mendapatkan istri supercantik bernama Wang Shixian.

Wang Shixian sendiri adalah mantan tunggal putri ranking satu dunia asal China. Ia pun menikahi Chen Long pada 2017 silam setelah berpacaran 10 tahun lamanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement