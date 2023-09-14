5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pemain Pria Lain, Nomor 1 Chiharu Shida

TERDAPAT 5 pebulutangkis supercantik yang disukai pemain pria lain akan coba dibahas Okezone di artikel ini. Dalam dunia bulu tangkis, banyak sekali atlet yang saling jatuh cinta dengan lawan jenis mereka.

Sebut saja seperti Susi Susanti dengan Alan Budikusuma, lalu ada Andrei Adistia dan Maria Febe, dan masih banyak lagi. Tentunya para atlet pria tersebut jatuh hati karena berbagai hal, termasuk karena paras supercantik dari pebulutangkis putri tersebut.

Lantas, siapa saja atlet yang jatuh hati dengan pebulutangkis supercantik?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Disukai Pemain Pria Lain:

5. Sung Ji-hyun





Pada Desember 2020 lalu, tunggal putri Korea Selatan, Sung Ji-hyun menikahi rekan senegaranya, Son Wan-ho. Kedekatan Sung Ji-hyun dengan tunggal putra Korea Selatan itu berawal dari perjodohan yang dilakukan sahabat-sahabat mereka.

Hubungan mereka pun kini terlihat semakin mesra. Sung Ji-hyun berhasil meluluhkan hati Son Wan-ho lewat kecantikannya.

4. Wang Shixian





Legenda bulutangkis China, Chen Long dikenal sebagai salah satu tunggal putra terbaik dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Tak hanya berprestasi dalam hal karier, secara romansa pun Chen Long sangat beruntung karena mendapatkan istri supercantik bernama Wang Shixian.

Wang Shixian sendiri adalah mantan tunggal putri ranking satu dunia asal China. Ia pun menikahi Chen Long pada 2017 silam setelah berpacaran 10 tahun lamanya.