Hasil Hong Kong Open 2023: Gregoria Mariska Genggam Tiket Perempatfinal, Usai Sikat Wakil Singapura 2 Gim Langsung

HASIL Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini, Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, pun sukses menembus babak perempatfinal Hong Kong Open 2023.

Kepastian itu didapat Gregoria usai sikat wakil Singapura, Yeo Jia Min, di babak 16 besar Hong Kong Open 2023. Berlaga di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Hong Kong, Kamis (14/9/2023) pagi WIB, Gregoria menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-18 hanya dalam waktu 30 menit.

Jalannya Pertandingan

Gregoria memulai laga dengan apik. Dia langsung tampil cemerlang sejak awal pertandingan pada gim pertama sehingga unggul jauh 8-2.

Gregoria pun berhasil mengendalikan jalannya pertandingan menjelang jeda interval. Pada saat rehat, tunggal putri unggulan 5 itu memastikan keunggulan atas Jia Min dengan skor 11-4.

Usai interval, Gregoria langsung tancap gas untuk menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Namun, Jia Min memberikan perlawanan. Sempat kehilangan momentum, Gregoria akhirnya mampu menuntaskan perlawanan Jia Min dengan skor meyakinkan 21-11.

Memasuki gim kedua, Gregoria kembali memegang kendali pertandingan sejak awal. Juara Spain Masters 2023 itu bermain trengginas lewat kombinasi pukulan smash dan netting yang berbahaya.