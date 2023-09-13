Advertisement
SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Berlangsung Ketat, Fadil Nasution: Semua Atlet Bermain Maksimal

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:18 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Berlangsung Ketat, Fadil Nasution: Semua Atlet Bermain Maksimal
Sebanyak 8 atlet melaju ke perempat final POBSI Pool Circuit Seri IV Palembang (Foto: Agung Bakti)
PALEMBANG - Sebanyak delapan atlet melaju ke perempat final POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang, Rabu (13/9/2023). Mereka telah bersaing ketat dengan 32 atlet terbaik di dua hari kualifikasi sebelumnya.

Di hari ketiga turnamen yang berlangsung di Naff Billiard, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 043, Jakabaring, Palembang ini, menyajikan persaingan sengit dari para atlet biliar.

Para peserta yang bertanding dalam babak 32 besar ini, tidak hanya didominasi oleh atlet berpengalaman, tetapi juga banyak diisi oleh atlet pendatang baru dan atlet lokal yang berani tampil di panggung besar.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran seorang atlet muda berusia 14 tahun yang berhasil menembus babak 8 besar. Dia adalah Albert, atlet asal Provinsi Kepulauan Riau.

Dia berhasil melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan Agus F (OKI) dengan skor 9-7 di babak 32 besar dan mengatasi Rio (JRX) di babak 16 besar. Prestasinya yang luar biasa ini mengundang decak kagum dari seluruh penonton.

Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution mengaku bangga atas kualitas pertandingan yang ditunjukkan oleh para atlet nasional.

