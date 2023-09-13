Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Cinta Yolla Yuliana, Pevoli Cantik yang Sukses Taklukkan Hati Banyak Atlet Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:16 WIB
Kisah Cinta Yolla Yuliana, Pevoli Cantik yang Sukses Taklukkan Hati Banyak Atlet Indonesia
Pevoli cantik Yolla Yuliana sanggup menaklukkan hati sejumlah atlet Indonesia (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
KISAH cinta Yolla Yuliana, pevoli cantik yang sukses taklukkan hati banyak atlet Indonesia menarik untuk diulas. Bagaimana tidak, pevoli putri profesional Indonesia yang lahir di Bandung pada 16 Mei 1994 itu sedikitnya sudah meluluhkan tiga atlet Tanah Air!

Yolla Yuliana memulai kariernya sebagai pevoli pada usia 12 tahun di klub Alko Bandung. Dalam kariernya profesionalnya, pevoli 29 tahun pernah membela Bogor Prayoga Unitas, Jakarta Elektrik PLN, Jakarta BNI 46, Bandung BJB Tandamata, hingga Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Yolla Yuliana

Kemudian pada 2023 ini, Yolla Yuliana bermain untuk tim Proliga, Jakarta Pertamina Fastron. Pevoli cantik yang biasa bermain sebagai middle blocker itu kerap dipanggil untuk membela Timnas Voli Putri Indonesia di sejumlah kejuaraan Internasional.

Salah satunya, eks bintang Bandung BJB Tandamata itu sukses membantu Timnas Voli Putri Indonesia meraih perunggu di SEA Games 2021 lalu. Bukan hanya berprestasi, parasnya yang cantik juga berhasil memikat sejumlah atlet Tanah Air.

Bahkan, Yolla Yuliana dikenal sebagai salah satu atlet yang sering menjalin kisah cinta dengan sesama atlet. Pasalnya, pemain asal Bandung itu pernah menjalin sejumlah hubungan asmara dengan beberapa atlet-atlet terkenal di Indonesia.

Salah satunya, Yolla Yuliana pernah menjalin kasih dengan Andakara Prastawa Dhyaksa, pebasket profesional Indonesia yang bermain untuk Pelita Jaya Jakarta. Sebagai informasi, Andakara merupakan salah satu pemain Timnas Bola Basket Indonesia yang berhasil meraih medali emas di SEA Games 2021.

Bahkan, Andakara Prastawa kerap mendapat julukan fans basket Indonesia dengan sebutan "si Anak Ajaib". Point guard Pelita Jaya ini diketahui pernah menjalin hubungan dengan Yolla Yuliana pada 2015. Sayangnya, hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan.

Sekitar dua tahun setelah putus dengan Andakara, Yolla Yuliana kemudian menjalin hubungan dengan Kaesar Akbar, mantan pebulu tangkis Indonesia yang berasal dari klub SGS Elektrik Bandung. Bahkan, mereka resmi menikah pada 8 Oktober 2017.

