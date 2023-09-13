Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Petinju Remaja Farhat Mika Tewas saat Bertanding, KONI Jawa Timur Sebut Pertandingan Sudah Digelar Sesuai Ketentuan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:38 WIB
Petinju Remaja Farhat Mika Tewas saat Bertanding, KONI Jawa Timur Sebut Pertandingan Sudah Digelar Sesuai Ketentuan
Farhat Mika Rahel Riyanto meninggal dunia saat bertanding (Foto: Instagram/@khofifah.ip)
JOMBANG - Petinju remaja Farhat Mika Rahel Riyanto meninggal dunia saat melakoni pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) VIII. Bidang Hukum KONI Jawa Timur, Mustofa Abidin mengatakan, pertandingan sudah digelar sesuai ketentuan.

Farhat terlihat goyah bahkan hingga terjatuh pada ronde ketiga pertandingan babak delapan besar. Petinju kelas 46kg itu langsung dilarikan ke RSUD Jombang setelah wasit menghentikan duel.

Nahas, talenta muda Indonesia itu menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa 12 September 2023 dini hari WIB. Atas kejadian itu, seluruh pertandingan cabor tinju yang digelar di Jombang pun dihentikan.

“Pertandingan itu digelar sesuai dengan ketentuan baik dari sisi penyelenggaraan dan jaminan keamanan dan keselamatan,” jelas Mustofa, Rabu (13/9/2023).

Ketua Umum KONI Jawa Timur, M. Nabil, memastikan prosedur pertandingan sudah berjalan sesuai. Ia mengatakan, tidak ada pelanggaran yang terjadi pada laga tersebut.

"Technical Delegate (TD) pertandingan tinju Porprov VIII Jawa Timur pastikan prosedur pertandingan sudah berjalan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum maupun saat pertandingan,” jelas Nabil.

