Menpora Dito Ariotedjo Beri Masukan kepada PBVSI soal Ketiadaan Rivan Nurmulki dalam Skuad Asian Games 2022

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku sudah memberi masukan kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) soal ketiadaan Rivan Nurmulki dalam skuad Asian Games 2022. Namun, pihaknya tetap tidak bisa mengintervensi secara langsung.

Tidak ada nama Rivan dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2022. Diketahui kemudian bahwa pevoli berusia 28 tahun itu dianggap telah melakukan melanggaran kode etik karena memutuskan absen pada Kejuaraan Asia di Iran untuk bermain di Kapolri Cup 2023.

PBVSI mengambil tindakan dengan tidak memanggil Rivan dalam skuad Asian Games 2022. Bahkan, nantinya pevoli yang pernah bermain di Liga Jepang itu kemungkinan besar akan dijatuhi sanksi.

"Kemarin kami memastikan tolong PBVSI ukur dulu pro dan kontranya, apakah dengan tidak menginput Rivan akan berdampak ke prestasi dan potensinya atau tidak," ungkap Dito saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Kami hanya bisa sebatas itu karena tidak bisa intervensi langsung. Itu semua keputusan ada di PBVSI," tambahnya.