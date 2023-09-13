Ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang Buktikan Pembinaan Atlet di Sumatera Selatan yang Baik

AJANG POBSI Pool Circuit 2023 seri IV Palembang buktikan pembinaan atlet biliar di Sumatera Selatan yang baik. Ada total 71 atlet yang bersaing pada sesi kualifikasi dan 32 di antaranya melenggang ke fase gugur.

Ajang POBSI Pool Circuit 2023 seri keempat dimulai pada 11 September 2023 lalu dan akan berlangsung hingga 14 September 2023 mendatang. Ajang ini akan digelar di Naff Billiard, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 043, Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

Turnamen ini hanya mempertandingkan satu nomor. Namun, POBSI Pool Circuit 2023 seri IV menjadi ajang untuk memperbaiki nilai para atlet di peringkat nasional.

Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengklaim adanya antusiasme yang tinggi untuk ajang kali ini. Dia melihat hal tersebut sebagai pertanda baik dan menunjukkan pembinaan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah antusiasme cukup tinggi pada POBSI Circuit kali ini. Ini menunjukkan pembinaan di Sumatera Selatan cukup baik. Peserta berasal dari atlet nasional dan atlet daerah,” kata Fadil Nasution kepada awak media.