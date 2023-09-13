Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang Buktikan Pembinaan Atlet di Sumatera Selatan yang Baik

Erwin Setiawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:00 WIB
Ajang POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Palembang Buktikan Pembinaan Atlet di Sumatera Selatan yang Baik
POBSI Pool Circuit 2023 seri IV digelar di Palembang (Foto: Ist)
A
A
A

AJANG POBSI Pool Circuit 2023 seri IV Palembang buktikan pembinaan atlet biliar di Sumatera Selatan yang baik. Ada total 71 atlet yang bersaing pada sesi kualifikasi dan 32 di antaranya melenggang ke fase gugur.

Ajang POBSI Pool Circuit 2023 seri keempat dimulai pada 11 September 2023 lalu dan akan berlangsung hingga 14 September 2023 mendatang. Ajang ini akan digelar di Naff Billiard, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 043, Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

POBSI Pool Circuit 2023

Turnamen ini hanya mempertandingkan satu nomor. Namun, POBSI Pool Circuit 2023 seri IV menjadi ajang untuk memperbaiki nilai para atlet di peringkat nasional.

Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengklaim adanya antusiasme yang tinggi untuk ajang kali ini. Dia melihat hal tersebut sebagai pertanda baik dan menunjukkan pembinaan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah antusiasme cukup tinggi pada POBSI Circuit kali ini. Ini menunjukkan pembinaan di Sumatera Selatan cukup baik. Peserta berasal dari atlet nasional dan atlet daerah,” kata Fadil Nasution kepada awak media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement