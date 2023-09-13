Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit IV Palembang: 32 Atlet Tanding di Babak Knock Out

Erwin Setiawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:28 WIB
POBSI Pool Circuit IV Palembang: 32 Atlet Tanding di Babak Knock Out
Sebanyak 32 atlet akan bersaing di babak knock out POBSI Pool Circuit IV Palembang (Foto: ist)
A
A
A

PALEMBANG - Setelah melalui babak kualifikasi, para atlet akan tampil di babak knock out pada jang POBSI Pool Circuit IV Palembang. Ada sebanyak 32 atlet yang melaju ke fase gugur dari 71 atlet yang berlaga di sesi kualifikasi.

Ajang POBSI Pool Circuit 2023 seri keempat ini dimulai dari 11 hingga 14 September 2023 mendatang. Turnamen berlangsung di Naff Billiard, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 043, Jakbaring Palembang, Sumatera Selatan.

Pertandingan ini hanya menandingkan satu nomor. POBSI Circuit 2023 seri IV kali ini juga sebagai ajang perbaikan nilai para atlet biliar di peringkat nasional yang akan diakumulasikan pada akhir tahun 2023 mendatang.

Achmad Fadil Nasution selaku Binpres PB POBSI mengatakan, geliat serta pembinaan para atlet di seluruh wilayah sudah sangat baik. Ia juga berharap pembinaan ini bisa konsisten sehingga nantinya mampu mencetak bibit atlet yang luar biasa.

"Alhamdulillah antusiasme cukup tinggi pada POBSI circuit kali ini. Ini menunjukkan pembinaan di Sumatera Selatan cukup baik. Peserta berasal dari atlet nasional dan atlet daerah," ujar Fadil Nasution kepada media.

"Kita semua berharap pembinaan ini bisa berjalan dengan konsisten. Tujuannya tentu untuk menciptakan atlet-atlet biliar yang bisa berprestasi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
