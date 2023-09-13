PBSI Buka Suara soal Perut Buncit Rehan Naufal Kusharjanto yang Jadi Sorotan

JAKARTA - Perut buncit Rehan Naufal Kusharjanto jadi sorotan beberapa waktu lalu saat tampil di China Open 2023. Dokter Gizi Pelatnas PP PBSI, dr. Paulina Toding, buka suara soal hal tersebut.

Rehan menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah fotonya dengan bagian perut yang terlihat di China Open 2023 tersebar. Banyak yang menganggap perut pebulu tangkis 23 tahun itu terlalu buncit dan tidak terlihat seperti seorang atlet.

PBSI lantas memberi penjelasan terkait dengan hal tersebut. Paulina mengatakan, indeks massa lemak di tubuh Rehan masih dalam kondisi normal.

"Saat Rehan mau berangkat ke turnamen China Open, indeks massa lemak di tubuhnya saat kami ukur hasilnya memang normal, walaupun mepet ke batas atas," jelas Paulina dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (13/9/2023).

"Untuk Rehan, pada saat kembali ke pelatnas, tentu dia akan kembali kami cek berapa berat badannya, termasuk massa lemak dan otot tubuhnya, lalu akan mendapat menu khusus serta kami pantau perkembangannya agar berat badan dan massa lemaknya kembali berada di kisaran normal," lanjutnya.

Paulina mengatakan seminggu sebelum mengikuti turnamen, seluruh atlet Pelatnas PBSI wajib melakukan timbang badan yang akan mengukur indeks massa otot, massa lemak, dan berat badan. Jika ada atlet yang kedapatan kelebihan massa lemak, tim dokter akan memantau hingga memberikan program khusus.

"Harus diakui, tipe badan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bawaannya sudah kurus dan atletis, namun ada pula yang berisi, sehingga perlu effort lebih untuk membentuk tubuh yang sesuai untuk seorang atlet," terang Paulina.