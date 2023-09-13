Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Dikandaskan Wakil Jepang di Babak Pertama

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:46 WIB
Hasil Hong Kong Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Dikandaskan Wakil Jepang di Babak Pertama
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti takluk di babak pertama Hong Kong Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

KOWLOON - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kandas di babak pertama Hong Kong Open 2023 Super 500. The Honey Couple tumbang di tangan Hiroki Midakawa/Natsu Saito dua gim langsung 12-21 dan 16-21 pada babak pertama Hong Kong Open 2023.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) sore WIB, Praveen/Melati tertinggal 0-2 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Namun, setelah itu mereka sukses membalikkan keadaan menjadi 5-4.

Praveen Jordan/Melati Daeva

Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor terus berimbang hingga 6-6. Midokawa/Saito kemudian mampu mencuri delapan poin berturut-turut dan meninggalkan Praveen/Melati dengan skor 6-14.

Tertinggal jauh, pasangan Indonesia terus berusaha untuk bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 10-16. Namun, pada akhirnya Midokawa/Saito menuntaskan gim pertama dengan kemeangnan 12-21.

Pada gim kedua, giliran Praveen/Melati yang mampu unggul 4-2 terlebih dahulu. Keunggulan itu tak bertahan lama karena pasangan Jepang kemudian berbalik unggul menjadi 4-6.

Tak ingin menyerah begitu saja, Praveen/Melati bangkit dan kemudian unggul 9-6. Mereka terus mempertahankan keunggulan hingga skor 12-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/40/2886790/soal-masalah-mata-daniel-marthin-aryono-miranat-pastikan-sudah-ada-solusi-w4EHqaDm1D.jpg
Soal Masalah Mata Daniel Marthin, Aryono Miranat Pastikan Sudah Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885778/update-ranking-bwf-kelar-hong-kong-open-2023-termasuk-jonatan-christie-tiga-wakil-indonesia-naik-peringkat-u8hkIpwrVo.jpg
Update Ranking BWF Kelar Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, Tiga Wakil Indonesia Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885639/momen-haru-jonatan-christie-kalahkan-kenta-nishimoto-sekaligus-balaskan-kekalahan-anthony-ginting-di-hong-kong-open-2023-aBXmdaBAXM.jpg
Momen Haru Jonatan Christie Kalahkan Kenta Nishimoto Sekaligus Balaskan Kekalahan Anthony Ginting di Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2885007/gagal-juara-di-hong-kong-open-2023-leo-rolly-daniel-marthin-berharap-bisa-lebih-baik-di-asian-games-2023-5bKdeudaRe.jpg
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884998/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-gagal-juara-hong-kong-open-2023-2ReLhR3cHa.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884899/respons-mengharukan-dan-sikap-empati-apriyani-rahayu-siti-fadia-ke-pebulutangkis-malaysia-di-hong-kong-open-2023-mHTH7HaRV1.jpg
Respons Mengharukan dan Sikap Empati Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke Pebulutangkis Malaysia di Hong Kong Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement