Hasil Hong Kong Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Dikandaskan Wakil Jepang di Babak Pertama

KOWLOON - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kandas di babak pertama Hong Kong Open 2023 Super 500. The Honey Couple tumbang di tangan Hiroki Midakawa/Natsu Saito dua gim langsung 12-21 dan 16-21 pada babak pertama Hong Kong Open 2023.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) sore WIB, Praveen/Melati tertinggal 0-2 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Namun, setelah itu mereka sukses membalikkan keadaan menjadi 5-4.

Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor terus berimbang hingga 6-6. Midokawa/Saito kemudian mampu mencuri delapan poin berturut-turut dan meninggalkan Praveen/Melati dengan skor 6-14.

Tertinggal jauh, pasangan Indonesia terus berusaha untuk bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 10-16. Namun, pada akhirnya Midokawa/Saito menuntaskan gim pertama dengan kemeangnan 12-21.

Pada gim kedua, giliran Praveen/Melati yang mampu unggul 4-2 terlebih dahulu. Keunggulan itu tak bertahan lama karena pasangan Jepang kemudian berbalik unggul menjadi 4-6.

Tak ingin menyerah begitu saja, Praveen/Melati bangkit dan kemudian unggul 9-6. Mereka terus mempertahankan keunggulan hingga skor 12-8.