Hasil Hong Kong Open 2023: Chico Aura Harus Angkat Koper Lebih Awal, Usai Tumbang di Tangan Wakil Taiwan

HASIL Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus angkat koper lebih awal karena tumbang di tangan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei.

Pertemuan Chico vs Wang Tzu Wei terjadi di babak 32 besar Hong Kong Open 2023. Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) siang WIB, Chico kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 15-21 dalam waktu 44 menit.

Jalannya Pertandingan

Chico langsung dihadapkan duel sengit sejak awal laga. Chico pun terus dalam posisi tertinggal. Tetapi, perlahan dia bisa menyamakan kedudukan hingga mencapai skor 6-6. Bahkan, Chico kemudian berbalik unggu 8-6.

Sayangnya, keunggulan ini gagal dipertahankan. Chico lengah dan justru tertekan lagi. Wang pun memanfaatkan dengan baik kondisi ini sehingga mendapatkan lima poin beruntun dan kembali unggul 11-8 di interval gim pertama.

Usai rehat, Chico bisa mendekat lagi di angka 10-11. Selisih satu angka itu pun tetap bertahan sampai menginjak skor 13-14.

Namun, selepas itu, Wang bermain sangat gemilang di poin-poin kritis. Serangan-serangannya benar-benar membuat sang wakil Merah-Putih kerepotan dan akhirnya kalah dengan skor 15-21.

Di gim kedua, Chico berusaha tampil lebih menyerang dengan melancarkan lebih banyak smash ke pertahanan lawan. Hasilnya, setelah sempat tertinggal 0-2, dia berbalik unggul 6-3.