Nonton BWF Hong Kong Open 2023 Live di Vision+, Ini List Perwakilan Indonesia

JAKARTA – Setelah sukses dengan pertandingannya di China pekan lalu, kejuaraan bulu tangkis dunia dari BWF kini kembali mengadakan pertandingannya di Hong Kong, yang secara resmi bertajuk VICTOR Hong Kong Open 2023.

BWF Hong Kong Open 2023 diselenggarakan mulai tanggal 12 hingga 17 September 2023. Kejuaraan ini akan dilaksanakan di Hong Kong Coliseum, dengan total hadiah sebesar 420.000 USD.

Sama seperti pertandingan-pertandingan BWF sebelumnya, Indonesia kembali mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaiknya untuk meraih kemenangan. Berikut daftar perwakilan Indonesia di BWF Hong Kong Open 2023:

Kategori Tunggal Putra

1. Shesar Hiren Rustavito

2. Chico Aura Dwi Wardoyo

3. Jonatan Christie

4. Anthony Sinisuka Ginting

Kategori Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung

2. Putri Kusuma Wardani

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Kategori Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Kategori Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

4. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

5. Adnan Maulana/Nita Violina Marwah