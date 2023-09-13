Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nonton BWF Hong Kong Open 2023 Live di Vision+, Ini List Perwakilan Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:57 WIB
Nonton BWF Hong Kong Open 2023 Live di Vision+, Ini List Perwakilan Indonesia
Saksikan BWF Hong Kong Open 2023 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses dengan pertandingannya di China pekan lalu, kejuaraan bulu tangkis dunia dari BWF kini kembali mengadakan pertandingannya di Hong Kong, yang secara resmi bertajuk VICTOR Hong Kong Open 2023.

BWF Hong Kong Open 2023 diselenggarakan mulai tanggal 12 hingga 17 September 2023. Kejuaraan ini akan dilaksanakan di Hong Kong Coliseum, dengan total hadiah sebesar 420.000 USD.

Logo BWF

Sama seperti pertandingan-pertandingan BWF sebelumnya, Indonesia kembali mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaiknya untuk meraih kemenangan. Berikut daftar perwakilan Indonesia di BWF Hong Kong Open 2023:

Kategori Tunggal Putra

1. Shesar Hiren Rustavito

2. Chico Aura Dwi Wardoyo

3. Jonatan Christie

4. Anthony Sinisuka Ginting

Kategori Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung

2. Putri Kusuma Wardani

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Kategori Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Kategori Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

4. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

5. Adnan Maulana/Nita Violina Marwah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/40/2886790/soal-masalah-mata-daniel-marthin-aryono-miranat-pastikan-sudah-ada-solusi-w4EHqaDm1D.jpg
Soal Masalah Mata Daniel Marthin, Aryono Miranat Pastikan Sudah Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885778/update-ranking-bwf-kelar-hong-kong-open-2023-termasuk-jonatan-christie-tiga-wakil-indonesia-naik-peringkat-u8hkIpwrVo.jpg
Update Ranking BWF Kelar Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, Tiga Wakil Indonesia Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885639/momen-haru-jonatan-christie-kalahkan-kenta-nishimoto-sekaligus-balaskan-kekalahan-anthony-ginting-di-hong-kong-open-2023-aBXmdaBAXM.jpg
Momen Haru Jonatan Christie Kalahkan Kenta Nishimoto Sekaligus Balaskan Kekalahan Anthony Ginting di Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2885007/gagal-juara-di-hong-kong-open-2023-leo-rolly-daniel-marthin-berharap-bisa-lebih-baik-di-asian-games-2023-5bKdeudaRe.jpg
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884998/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-gagal-juara-hong-kong-open-2023-2ReLhR3cHa.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884899/respons-mengharukan-dan-sikap-empati-apriyani-rahayu-siti-fadia-ke-pebulutangkis-malaysia-di-hong-kong-open-2023-mHTH7HaRV1.jpg
Respons Mengharukan dan Sikap Empati Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke Pebulutangkis Malaysia di Hong Kong Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement