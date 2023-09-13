Aksi Sportivitas dan Terpuji Fajar Alfian/Rian Ardianto Bikin Wasit Angkat Topi di Hong Kong Open 2023

AKSI sportivitas dan terpuji Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bikin wasit angkat topi di Hong Kong Open 2023. Bagaimana tidak, pasangan ganda putra nomor 1 dunia itu berlaku jujur ketika raket mereka terkena net sehingga lawan mendapat poin.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto baru saja sukses menyingkirkan pasangan Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei, di babak 32 besar Hong Kong Open 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Hong Kong Coliseum, Selasa 12 September 2023 sore WIB.

Fajar/Rian yang berstatus unggulan pertama tampil cukup dominan dalam laga tersebut, meski beberapa kali melakukan kesalahan. Namun pada akhirnya, pasangan berjuluk FajRi itu menang atas Su Ching Heng/Ye Hong Wei, dengan skor akhir 21-14 dan 21-18.

Selain berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melakukan aksi sportivitas dan terpuji di tengah laga. Bahkan, ganda putra nomor 1 dunia itu mampu membuat wasit Hong Kong Open 2023 angkat topi alias kagum.

Dalam unggahan kanal YouTube Bangku Penonton, sikap terpuji itu dilakukan oleh Muhammad Rian Ardianto. Hal itu terjadi saat Fajar Alfian melakukan intersep dan raketnya terkena net, namun wasit tidak melihatnya sehingga dinilai masuk.

Tak terima, Su Ching Heng/Ye Hong Wei sempat melakukan protes ke wasit dengan menunjuk bahwa raket Fajar Alfian itu mengenai net. Awalnya, wasit tidak mempedulikan protes yang dilayangkan pasangan ganda putra Taiwan itu.

Namun, Rian Ardianto dengan gagah mendekati umpire dan mengatakan secara jujur bahwa raket partnernya itu mengenai net. Alhasil, sikap jujur Rian Ardianto itu membuat wasit tersenyum karena kagum dan pada akhirnya menyatakan bahwa itu adalah foul.

Aksi sportif Fajar/Rian melawan Su Ching Heng/Ye Hong Wei itu pun mendapat pujian setinggi langit dari pencinta bulu tangkis Indonesia. Tak sedikit yang bangga dengan pasangan ganda putra nomor 1 dunia itu yang telah berlaku jujur.

"Ada sosok Ahsan dalam diri Rian..! Sikap Jujur Rian Ardianto Bikin Wasit Kagum Di Hongkong Open 2023," tulis kanal YouTube Bangku Penonton.