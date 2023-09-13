Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2023: Cuma Butuh 26 Menit, Anthony Ginting Singkirkan Wakil Kanada di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:56 WIB
Hasil Hong Kong Open 2023: Cuma Butuh 26 Menit, Anthony Ginting Singkirkan Wakil Kanada di 32 Besar
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Hong Kong Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sukses menyingkirkan wakil Kanada, Brian Yang, di babak 32 besar.

Duel itu tersaji di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Rabu (13/9/2023) pagi WIB. Ginting hanya perlu 26 menit untuk bisa meraih kemenangan dengan skor 21-9 dan 21-14.

Anthony Sinisuka Ginting

Jalannya Pertandingan

Ginting sejatinya membuka laga dengan kurang baik. Melakukan beberapa kesalahan, dia pun harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 2-3.

Tetapi setelah itu, Ginting bisa dengan cepat bangkit. Dia pun balik menekan lawan sehingga bisa balik memimpin 6-3. Bahkan, pemain ranking dua dunia itu mendapatkan sembilan poin beruntun berkat permainan apiknya. Dia pun unggul 11-3 di interval gim pertama.

Usai interval, Ginting makin gacor. Dia melancarkan smash-smash keras dan menyilang terus-menerus ke pertahanan Yang selepas interval. Dia pun dengan mudah bisa memperlebar keunggulannya menjadi 16-7.

Tanpa kesulitan berarti, juara Singapore Open 2023 itu mendulang poin demi poin. Dia pun sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-9.

Pada gim kedua, Ginting langsung tancap gas menyerang dan bisa mendominasi permainan. Hasilnya, dia memperoleh tujuh angka beruntun yang membuatnya memimpin 7-0.

Halaman:
1 2
