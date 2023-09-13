Fajar Alfian/Rian Ardianto Klaim Belum Maksimal meski Berhasil Lolos ke 16 Besar Hong Kong Open 2023

FAJAR Alfian/Rian Ardianto klaim belum maksimal meski berhasil lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2023. Pasangan ganda putra Indonesia itu mengaku belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Pertandingan di Hong Kong Coliseum, Hung Hom Bay, pada Selasa (12/9/2023) berakhir kemenangan untuk Fajar/Rian. Mereka mengalahkan pasangan Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei dengan skor 21-14 dan 21-18.

"Pertama-tama Alhamdulillah bersyukur atas kemenangan hari ini. Kami terus mencoba yang terbaik meskipun tadi secara permainan juga belum maksimal," ungkap Fajar, Senin (12/9/2023).

"Banyak pukulan yang ragu-ragu dan banyak bola yang tidak mesti mati malah melakukan kesalahan sendiri. Itu yang harus kami antisipasi di pertandingan berikutnya," tambahnya.

Mengamini pernyataan Fajar, Rian juga mengakui adanya banyak kekurangan dari mereka pada pertandingan tersebut. Menurutnya, banyak poin yang terbuang sia-sia.