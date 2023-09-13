Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Legenda Bulu Tangkis Indonesia Tony Gunawan Latihan Bareng Lee Yong-dae, Turun Gunung?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:04 WIB
Tony Gunawan (ketiga dari kiri) berlatih bersama Lee Yong-dae di Korea Selatan (Foro: Instagram)
LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Tony Gunawan terlihat berlatih bersama para mantan pebulu tangkis top dunia asal Korea Selatan seperti Lee Young-dae hongga Ryo Ye-wook. Beredarnya kabar ini membuat berbagai spekulasi bermunculan.

Melalui akun media sosial pribadinya, Tony Gunawan cukup sering membagikan momen kunjungannya ke Korea Selatan. Pada beberapa kesempatan, partner Chandra Wijaya itu juga terlihat tengah berlatih bersama dua atlet Korea Selatan di Smash Yonex Academy.

"Kesempatan langka ketika Legend @leeyd88 memasak untuk kami @drgreghonggikim @asim_ssi terima kasih untuk makan malam dan pertandingan latihan,” tulis Tony Gunawan di instagram.

Bisa jadi, Tony ikut berlatih di Korea Selatan beberapa waktu lalu merupakan persiapannya jelang tampil di Kejuaraan Dunia Senior 2023 atau BWF World Senior Championships 2023.

BWF World Senior Championships 2023 akan digelar di Jeonju Korea. Turnamen tersebut memasuki hari ketiga dan akan selesai pada 17 September 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
