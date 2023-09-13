Mengapa Valentino Rossi Begitu Membenci Marc Marquez?

Marc Marquez dan Valentino Rossi, dua pembalap terbaik MotoGP yang saling membenci (Foto: MotoGP)

MENGAPA Valentino Rossi begitu membenci Marc Marquez? Sebagian orang tentu masih mempertanyakannya. Pasalnya, kebencian itu seakan tidak pernah mereda meski Rossi kini sudah pensiun sebagai pembalap MotoGP.

Parahnya lagi, kebencian The Doctor – julukan Rossi – pada The Baby Alien – julukan Marquez – itu sampai menurun pada murid-muridnya di VR46.

Hal itu bermula di MotoGP musim 2015 saat Valentino Rossi dan rekan satu timnya, Jorge Lorenzo bersaing ketat untuk meraih gelar juara. Namun dalam persaingan tersebut, ada sosok Marc Marquez yang menjadi pengacau.

Dalam sebuah konferensi pers yang juga dihadiri oleh Lorenzo dan Marquez, Rossi menyebut bahwa The Baby Alien telah membantu Lorenzo secara aktif untuk menyaingi perebutan gelar juara.

Klaim itu disampaikan Rossi setelah Marquez berkali-kali sengaja mengalah. Padahal, pembalap asal Spanyol itu sejatinya mampu lebih unggul dibanding Lorenzo.

Hal itu memuncak di Sirkuit Sepang, Malaysia. Kala itu, Marquez bersaing ketat dengan Rossi di lintasan saat terpaut jauh dari Lorenzo. Karena frustasi dengan perlakuan Marquez, The Doctor lantas menendangnya hingga membuat pembalap Repsol Honda itu terjatuh.

Akibat hal ini, Rossi harus terkena penalti yang membuat dirinya start di urutan terakhir pada sirkuit Valencia. Hal itu membuat Rossi harus finish di peringkat keempat, kalah dari Lorenzo, Marquez dan Pedrosa. Tidak hanya itu, hasil ini juga membuat Rossi gigit jari karena gagal menjadi juara.