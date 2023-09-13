Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Senang Marc Marquez Dirumorkan Gabung Gresini Racing pada 2024, Gigi DallIgna: Bentuk Pengakuan untuk Ducati

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:00 WIB
Senang Marc Marquez Dirumorkan Gabung Gresini Racing pada 2024, Gigi DallIgna: Bentuk Pengakuan untuk Ducati
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOLOGNA – Manajer Ducati Corse, Gigi DallIgna, angkat bicara soal rumor Marc Marquez gabung Gresini Racing pada MotoGP 2024. Dia menyambut rumor itu dengan gembira karena dipandang sebagai bentuk pengakuan dari kehebatan Ducati.

Meski begitu, beberapa waktu lalu, DallIgna mengungkapkan bahwa kecil kemungkinan juara MotoGP enam kali tersebut bakal membela Ducati. Tetapi, dia tetap tak menutup peluang bahwa hal itu bisa terjadi.

Marc Marquez

"Bagaimana bisa mengganggu saya jika Marc Marquez menginginkannya untuk balapan dengan salah satu motor kami? Itu adalah sebuah pengakuan,” kata DallIgna dilansir dari Motosan, Rabu (13/9/2023).

“Sejujurnya, saya senang rumor itu ada. Juga, jika mereka mengatakan bahwa Honda menginginkan saya, jika seseorang mencoba merayumu, itu tidak akan mengganggumu,” tambahnya.

Ya, pada pekan lalu, Marquez dikabarkan bakal segera hengkang ke Ducati Gresini pada 2024. Itu artinya, dia angkat kaki lebih cepat sebelum kontraknya habis di Honda pada akhir 2024.

Bahkan, kabarnya kesepakatan antara kedua belah pihak tinggal selangkah lagi dapat tercapai. Hal itu didukung dengan masih belum diperpanjangnya kontrak Fabio Di Giananntonio bersama tim satelit Ducati itu.

Halaman:
1 2
