7 Pecatur Dunia dengan Skor ELO Tertinggi 2023, Nomor 1 sang Juara Dunia 2023 asal Norwegia!

SEBANYAK 7 pecatur dunia dengan skor ELO tertinggi 2023 akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, ELO merupakan daftar tingkatan atau level peringkat bagi atlet catur dunia yang dibuat oleh Federasi Catur Dunia atau Federation Internationale des Eches (FIDE) yang telah diresmikan sejak 1970.

ELO sering ditulis dengan huruf kapital, tetapi bukanlah suatu akronim alias kependekan dari sebuah kalimat. Di mana, penamaan ELO berasal dari nama penciptanya yakni Arpad Elo, sosok ahli fisika Amerika Serikat kelahiran Hungaria.

Untuk mendapatkan peringkat ELO dalam catur, para pecatur harus mengikuti turnamen-turname resmi dari FIDE termasuk Piala Dunia Catur. Per September 2023 ini, ada 7 pecatur dunia dengan skor ELO tertinggi. Siapa sajakah mereka?

Berikut 7 Pecatur Dunia dengan Skor ELO Tertinggi per September 2023 Menurut Laman Resmi FIDE:

7. Anish Giri (Belanda/2760 Poin)





Anish Kumar Giri atau dikenal sebagai Anish Giri merupakan grandmaster catur asal Belanda yang lahir pada 28 Juni 1994. Ia adalah salah satu pemain catur berbakat yang meraih gelar grandmaster pada 2009 dalam usia 14 tahun, 7 bulan, dan 2 hari. Ia menjadi juara Belanda lima kali (2009, 2011, 2012, 2015, dan 2023).

Anish Giri telah mewakili Belanda di enam Olimpiade Catur (2010 , 2012 , 2014 , 2016 , 2018 , 2022). Ia juga pernah menjuarai turnamen-turnamen besar internasional, antara lain Reggio Emilia 2012, Reykjavik Open 2017, Tata Steel Chess 2023, dan berbagi juara 1 London Chess Classic 2015. Per September 2023 ini, Anish Giri memiliki skor ELO tertinggi ketujuh dengan 2760 poin.

6. Ian Nepomniachtchi (Rusia/2771 poin)





Pecatur dengan nama lengkap Ian Alexandrovich Nepomniachtchi ini merupakan pria kelahiran Rusia pada 14 Juli 1990. Grandmaster catur Rusia itu kini memiliki skor ELO tertinggi keenam dunia dengan perolehan total 2771 poin per September 2023.

Nepomniachtchi pernah memenangkan Superfinal Rusia 2010 dan 2020 serta gelar Individu Eropa 2010. Dia juga memenangkan Tal Memorial 2016 dan acara Aeroflot Open 2008 dan 2015. Pecatur berusia 33 itu sering disebut dengan julukan "Nepo".

5. Alireza Firouzja (Prancis/2777 Poin)





Alireza Firouzja merupakan pecatur Prancis yang lahir pada 18 Juni 2003. Ia adalah seorang grandmaster catur Iran dan Prancis. Firouzja memenangkan Kejuaraan Catur Iran pada usia 12 tahun dan meraih gelar Grandmaster pada usia 14 tahun.

Firouzja pernah menjadi pemain termuda yang melampaui peringkat FIDE 2800, mengalahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh Magnus Carlsen selama lebih dari lima bulan dan pernah menempati ranking 2 dunia pada Desember 2021. Kini, Alireza Firouzja memiliki skor ELO tertinggi kelima dunia dengan torehan total 2777 poin per September 2023.