7 Pembukaan Catur Paling Mematikan, Nomor 1 Bikin Lawan Sekakmat dalam 8 Langkah!

SEBANYAK 7 pembukaan catur paling mematikan akan dibahas Okezone. Perlu diketahui, catur merupakan olahraga yang dilakukan oleh dua orang, dilengkapi dengan 16 buah catur hitam dan 16 buah catur putih.

Masing-masing dari 16 catur itu terdiri dari 8 buah bidak (pion), 2 buah benteng, 2 buah gajah (menteri), 2 buah kuda, 1 buah ratu atau wazir, dan 1 buah raja. Dalam olahraga ini, ada yang namanya pembukaan catur.

Pembukaan catur sendiri merupakan strategi atau taktik yang digunakan untuk memulai permainan catur. Langkah awal ini sangat penting untuk menentukan posisi yang ideal agar dapat dengan mudah meraih kemenangan.

Pembukaan catur bertujuan untuk menguasai petak pusat (petak e dan petak d) yang sering kali diperebutkan sejak awal permainan. Salah satu cara yang mematikan adalah memasang trap (jebakan) yang ada di pembukaan catur.

Berikut 7 Pembukaan Catur Paling Mematikan:

7. Pembukaan Wina Frankenstein-Drakula





Pembukaan catur Wina Frankenstein-Drakula ini digunakan untuk pemain putih yang bisa memberi kejutan kepada lawan. Sebab, pembukaan catur ini menawarkan permainan catur yang penuh dengan langkah-langkah komplikasi.

Pembukaan Wina cukup fleksibel dan bisa diubah ke pembukaan catur Italia Giuoco Piano variasi klasik yang menawarkan permainan lebih tenang. Namun jika di separuh langkah pembukaan Wina ini ingin diubah ke Giuoco Piano, maka harus memahami dulu pembukaan catur tersebut.

6. Pertahanan Bird Ruy Lopez





Pembukaan catur pertahanan Bird Ruy Lopez ini menawarkan beberapa jebakan yang mematikan. Namun, pembukaan ini sangat jarang digunakan di kalangan pecatur profesional karena sudah mengetahui jebakan tersebut dan bisa dengan mudah mengatasinya.

Pembukaan ini mungkin masih bisa digunakan ketika melawan pecatur amatir yang tidak memahami pembukaan catur. Dengan menggunakan pembukaan ini bisa meraih kemenangan dengan mudah dan mematikan raja lawan hanya dalam 7 langkah saja.