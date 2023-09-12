Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Pembukaan Catur Paling Mematikan, Nomor 1 Bikin Lawan Sekakmat dalam 8 Langkah!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:00 WIB
7 Pembukaan Catur Paling Mematikan, Nomor 1 Bikin Lawan Sekakmat dalam 8 Langkah!
Olahraga catur punya banyak variasi pembukaan (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 7 pembukaan catur paling mematikan akan dibahas Okezone. Perlu diketahui, catur merupakan olahraga yang dilakukan oleh dua orang, dilengkapi dengan 16 buah catur hitam dan 16 buah catur putih.

Masing-masing dari 16 catur itu terdiri dari 8 buah bidak (pion), 2 buah benteng, 2 buah gajah (menteri), 2 buah kuda, 1 buah ratu atau wazir, dan 1 buah raja. Dalam olahraga ini, ada yang namanya pembukaan catur.

Catur

Pembukaan catur sendiri merupakan strategi atau taktik yang digunakan untuk memulai permainan catur. Langkah awal ini sangat penting untuk menentukan posisi yang ideal agar dapat dengan mudah meraih kemenangan.

Pembukaan catur bertujuan untuk menguasai petak pusat (petak e dan petak d) yang sering kali diperebutkan sejak awal permainan. Salah satu cara yang mematikan adalah memasang trap (jebakan) yang ada di pembukaan catur.

Berikut 7 Pembukaan Catur Paling Mematikan:

7. Pembukaan Wina Frankenstein-Drakula

Frankenstein-Drakula

Pembukaan catur Wina Frankenstein-Drakula ini digunakan untuk pemain putih yang bisa memberi kejutan kepada lawan. Sebab, pembukaan catur ini menawarkan permainan catur yang penuh dengan langkah-langkah komplikasi.

Pembukaan Wina cukup fleksibel dan bisa diubah ke pembukaan catur Italia Giuoco Piano variasi klasik yang menawarkan permainan lebih tenang. Namun jika di separuh langkah pembukaan Wina ini ingin diubah ke Giuoco Piano, maka harus memahami dulu pembukaan catur tersebut.

6. Pertahanan Bird Ruy Lopez

Bird Ruy Lopez

Pembukaan catur pertahanan Bird Ruy Lopez ini menawarkan beberapa jebakan yang mematikan. Namun, pembukaan ini sangat jarang digunakan di kalangan pecatur profesional karena sudah mengetahui jebakan tersebut dan bisa dengan mudah mengatasinya.

Pembukaan ini mungkin masih bisa digunakan ketika melawan pecatur amatir yang tidak memahami pembukaan catur. Dengan menggunakan pembukaan ini bisa meraih kemenangan dengan mudah dan mematikan raja lawan hanya dalam 7 langkah saja.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183828/hardiyanto_kenneth_bersyukur_dki_jakarta_berhasil_menjadi_juara_umum_pada_kejurnas_catur_2025_yang_digelar_di_mamuju-SHId_large.jpeg
Penuhi Target, Percasi DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum di Kejurnas Catur 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement