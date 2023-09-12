Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantik dan Berprestasi, Nomor 1 Mama Muda!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:37 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantik dan Berprestasi, Nomor 1 Mama Muda!
Yolla Yuliana, atlet voli cantik dan berprestasi (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

SEBANYAK lima pevoli Indonesia yang cantik dan berprestasi akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang punya predikat mama muda.

Atlet voli wanita sering kali memikat karena parasnya. Namun, di luar dari kecantikan paras, para atlet tersebut juga punya prestasi yang gemilang.

Wilda Siti Nurfadhilah

Ada lima pevoli Indonesia yang cantik dan berpresasi. Siapa sajakah mereka? Berikut akan diulas oleh Okezone.

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantik dan Berprestasi

5. Wilda Siti Nurfadhilah

Wilda Siti Nurfadhilah

Wilda Siti Nurfadhilah merupakan langganan dari Timnas Voli Putri Indonesia. Namun, beberapa waktu lalu, pevoli berusia 27 tahun ini memutuskan untuk pensiun dari tim nasional.

Sebelum pensiun, Wilda sudah memberikan banyak gelar kepada Indonesia. Termasuk di antaranya adalah medali perunggu di SEA Games 2019, 2021, dan 2023.

4. Nandita Ayu Salsabila

Nandita Ayu

Nandita Ayu Salsabila merupakan pevoli yang membela klub Bandung BJB Tandamata. Pada tahun ini, Nandita sukses membawa Bandung BJB Tandamata menjadi juara Proliga 2023.

Darah atlet sudah mengalir di dalam dirinya karena keluarga Nandita juga merupakan keluarga atlet. Ayahnya, Sudirman, merupakan mantan pesepakbola profesional yang pernah melatih Persija Jakarta. Sedangkan sang ibu Sri Wahyuni adalah mantan atlet voli putri juga.

Halaman:
1 2 3
