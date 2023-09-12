Menembak Targetkan Tiga Medali di Asian Games 2022 Hangzhou

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin), Joni Supriyanto, menargetkan dapat membawa pulang tiga medali di Asian Games 2022. Joni mengungkapkan bahwa yang pasti PB Perbakin ingin mendulang hasil yang lebih baik dari edisi 2018.

Untuk diketahui, PB Perbakin menerima kunjungan dari NOC Indonesia di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023). Kunjungan tersebut merupakan agenda mengenai persiapan cabang olahraga (Cabor) menembak untuk Asian Games 2022 Hangzhou.

Dalam kunjungan tersebut, NOC Indonesia diwakili oleh Jadi Rajagukguk. Tak hanya dari pihak NOC Indonesia, pihak Kemenpora juga turut hadir ke Lapangan Tembak Senayan. Hanya saja Menpora Dito berhalangan hadir sehingga diwakili oleh Deputi 3 Kemenpora, Rudy Sufahriadi.

Joni mengungkapkan bahwa PB Perbakin sudah pasti mematok target kepada atlet yang diutus untuk bisa membawa pulang medali. Dia berharap para atletnya bisa meraih setidaknya tiga medali apapun untuk bisa dibawa pulang ke Tanah Air.

“Targetnya jelas kita dapat medali di Asian Games, tiga medali cukup lah. Pokoknya meningkat dari Asian Games 2018, waktu itu kita dapat satu perak kalo tidak salah,” ungkap Joni kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (11/9/2023).

Walaupun Joni sadar betul bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dicapai. Mengingat peta persaingan yang cukup ketat karena terdapat negara-negara yang sudah maju seperti Korea Selatan, China, India, dan Jepang.

“Persaingannya cukup ketat ada India, China, Jepang, Korea, negara-negara yang sudah lebih pintar duluan daripada kita,” lanjutnya.