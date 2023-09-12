Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Pasangan Taiwan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:28 WIB
Hasil Hong Kong Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Pasangan Taiwan
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses memulangkan wakil Taiwan, Chang Ko-Chi/Po Li-Wei di babak 32 besar Hong Kong Open 2023, pada Selasa (12/9/2023) sore WIB. Beramin selama 24 menit, Leo/Daniel menang dengan mudah.

Terbukti Leo/Daniel dapat mengakhiri pertandingan lebih cepat usai mengunci kemenangan lewat dua gim langsung, dengan skor 21-13 dan 21-10. Berkat kemenangan itu, Leo/Daniel lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2023.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kowloon, The Babbies -julukan Leo/Daniel- mendapatkan perlawanan sengit dari Chang/Po di awal pertandingan. Kedua pasangan saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 4-4.

Namun, setelah mencoba menaikkan tempo permainan menjadi lebih cepat, duet Merah-Putih mampu memegang kendali permainan. Mereka pun memperlebar jarak menajdi 8-4 dan kemudian unggul 11-6 di interval gim pertama.

Leo Rolly/Daniel Marthin

Selepas jeda, Leo/Daniel terus menghujam pertahanan lawan dengan smash-smash keras nan mematikan yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka menjaga keunggulan atas Chang/Po hingga mencapai skor 16-11 dan akhirnya menang 21-13.

Pada awal gim kedua, pertandingan kembali berjalan ketat. Meski begitu, Leo/Daniel tetap bisa lebih mendominasi untuk memimpin di angka 4-2.

