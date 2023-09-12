Hasil Hong Kong Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Lanjut ke Babak 16 Besar Usai Gilas Wakil Taiwan

HASIL Hong Kong Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto sukses mengalahkan wakil Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei, dengan skor 21-14 dan 21-18.

Berkat hasil ini, Fajar/Rian melanjutkan kiprahnya ke babak 16 besar pada turnamen level super 500 itu. Mereka akan menghadapi salah satu di antara Low Hang Yee/Ng Eng Cheong (Malaysia) dan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee (Taiwan) nantinya.

Tampil di Hong Kong Coliseum, Hung Hom Bay, Senin (12/9/2023) sore WIB, Fajar/Rian berhasil unggul 3-1 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Namun, setelah itu pasangan Taiwan mampu membalikkan keadaan menjadi 5-3.

Fajar/Rian sukses menyeimbangkan skor mejadi 5-5 setelahnya. Namun, Ching Heng/Hong Wei lagi-lagi sukses meninggalkan Fajar/Rian dengan skor 10-7 dan kemudian 12-10.

Terus tertinggal pada pertengahan gim pertama, Fajar/Rian berhasil mencetak enam poin berturut-turut dan membalikkan keadaan menjadi 16-12. Keunggulan tersebut berhasil terus dipertahankan pada akhir-akhir gim pertama dan mereka pun menang dengan skor 21-14.