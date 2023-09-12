Diburu Banyak Pebulu Tangkis, Apakah Chiharu Shida Akan Dinikahi Pebulu Tangkis Top Dunia?

PEBULU tangkis cantik asal Jepang, Chiharu Shida, diburu banyak pebulu tangkis karena kecantikannya yang begitu menawan. Muncul pertanyaan, apakah atlet bulu tangkis ganda putri berusia 26 tersebut akan dinikahi pebulu tangkis top dunia?

Keberadaan Chiharu Shida di dunia bulu tangkis dunia selalu ramai dibicarakan publik. Selain karena punya paras yang cantik dan menawan, pebulu tangkis kelahiran Hachirogata 29 April 1997 ini sukses menorehkan sejumlah prestasi gemilang bersama Nami Matsuyama.

Tercatat, Chiharu Shida/Nami Matsuyama telah memenangkan gelar juara Indonesia Open 2021, All England 2022, Indonesia Open 2022, hingga Kanada Open 2023. Bahkan, Chiharu Shida/Nami Matsuyama pernah menduduki peringkat 2 dunia ganda putri pada 8 November 2022.

Tak heran jika Chiharu Shida banyak digandrungi para laki-laki termasuk para pebulu tangkis. Salah satu pebulu tangkis yang dikabarkan pernah dekat dengan Chiharu Shida ialah ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana.

Pada 2022 lalu, Pramudya dan Chiharu Shida kepergok saling berbalas pesan di kolom komentar dalam sejumlah unggahan di media sosial. Awalnya, Pramudya memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Chiharu Shida.

Kemudian, atlet cantik asal Jepang itu mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan selamat kepada Pramudya atas pencapaiannya bersama pasangannya Yeremia Rambitan menjuarai Badminton Asia Championship 2022 yang digelar di Manila.

Setelah itu, tunggal putra juara BWF World Championships 2023 yakni Kunlavut Vitidsarn mengaku bahwa dirinya ingin berpasangan dengan Chiharu Shida jika bertanding. Alasannya, karena Chiharu Shida memiliki wajah yang manis dan cantik rupawan.