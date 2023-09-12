Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open 2023 Hari Pertama: 7 Wakil, Fajar Alfian/Rian Ardianto hingga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Siap Beraksi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |06:44 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open 2023 Hari Pertama: 7 Wakil, Fajar Alfian/Rian Ardianto hingga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Siap Beraksi!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di Hong Kong Open 2023 hari pertama akan dibahas Okezone. Sebanyak 7 wakil Indonesia, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto hingga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, siap beraksi di babak 32 besar turnamen berlevel Super 500 tersebut.

Sesuai jadwal, babak 32 besar Hong Kong Open 2023 hari pertama bakal berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong, pada Selasa (12/9/2023) mulai pukul 15.00 WIB. Total ada tujuh wakil Indonesia yang bermain pada hari pertama ini.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Ketujuh wakil Indonesia tersebut adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Mereka akan berjuang di babak pertama untuk memperebutkan tiket ke 16 besar Hong Kong Open 2023. Turnamen ini pun bisa menjadi kesempatan bagi tim bulu tangkis Indonesia untuk mengakhiri paceklik gelar juara yang terjadi di beberapa turnamen sebelumnya.

Pada hari pertama Hong Kong Open 2023, Fajar/Rian menjadi wakil Indonesia yang bermain di partai pembuka. Ganda putra nomor 1 dunia sekaligus unggulan pertama itu akan menantang Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan) di lapangan 1 Hong Kong Coliseum, Kowloon, Hong Kong pukul 15.00 WIB.

Beralih ke lapangan 2, ganda putra Indonesia lainnya, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan selaku unggulan kelima, akan bersua Junaidi Arif/Roy King Yap (Malaysia). Pasangan berjuluk The Daddies itu diharapkan meraih hasil maksimal, meski usianya sudah tak muda lagi.

Halaman:
1 2
