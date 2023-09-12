Kisah Giacomo Agostini, Legenda MotoGP yang Menangis 3 Hari saat Pindah dari MV Agusta ke Yamaha

Giacomo Agostini pernah menangis selama tiga hari setelah pindah dari MV Augusta ke Yamaha (Foto: MotoGP)

KISAH Giacomo Agostini, legenda MotoGP yang pernah menangis selama 3 hari menarik untuk diulas. Hal ini terjadi saat Giacomo Agostini pindah dari tim MV Agusta menuju ke Yamaha.

Sebagaimana diketahui, Giacomo Agostini adalah pembalap asal Italia yang hingga kini masih memegang rekor sebagai pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak. Aktif sepanjang kurun waktu 1966 hingga 1975, Agostini menjadi juara dunia sebanyak 7 kali di kelas 350cc dan 8 kali di kelas premier.

Giacomo Agostini debut di kejuaraan dunia pada tahun 1964. Setelah menjalani dua balapan di kelas 250cc, Agostini dengan cepat direkrut oleh tim MV Agusta. Bersama MV Agusta, Agostini meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas 350 cc.

Tak hanya itu, Agostini kemudian secara beruntun menjadi juara di kelas 500 cc sejak 1966 hingga 1972. Kemudian di tahun 1968 hingga 1974, dirinya juga secara beruntun menjadi juara di kelas 350 cc.

Di tahun 1974, Agostini yang tidak pernah terpisahkan dari MV Agusta selama 9 tahun pindah ke Yamaha. Bersama tim barunya, Agostini meraih 1 gelar juara dunia pada tahun 1975. Itu menjadi gelar terakhirnya sebelum memutuskan pensiun beberapa waktu setelahnya.

Pensiun menjadi hal yang sangat berat bagi Agostini. Sejak kecil, dirinya memang sangat memimpikan untuk menjadi seorang pembalap sepeda motor. Setelah semuanya telah terwujud seperti yang diinginkan, di saat bersamaan dirinya harus menjauhinya.

Usianya yang sudah tidak lagi muda memaksanya harus segera menepi dari lintasan. Dan ini menjadi sebuah pukulan yang besar bagi seorang legenda balap motor.

"Saya mengambil keputusan itu di saat-saat terakhir," kata Giacomo Agostini.