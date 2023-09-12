Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap MotoGP Terbaik Sepanjang Masa, Nomor 1 Valentino Rossi!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:00 WIB
5 Pembalap MotoGP Terbaik Sepanjang Masa, Nomor 1 Valentino Rossi!
Valentino Rossi menjadi salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa (Foto: MotoGP)
ADA lima pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa akan dibahas dalam artikel ini. Mereka begitu mengagumkan ketika berlaga di arena balap.

Seperti diketahui bahwa MotoGP digelar sejak 1949. Setelah puluhan tahun berlalu, kompetisi balap motor paling bergengsi itu telah mencetak pembalap-pembalap terbaik sepanjang masa.

Marc Marquez

Salah satunya ada Valentino Rossi, yang erat dikaitkan dengan MotoGP. Bahkan setelah pensiun, nama Rossi kerap disinggung dalam banyak perbincangan ajang balap motor bergengsi satu ini.

Lantas, selain Rossi siapa sajakah pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa?

5. Eddie Lawson (1983-1992)

Eddie Lawson

Eddie Lawson terbilang sebagai sosok pembalap pelopor yang memiliki manuver bersih. Meski demikian, dia berhasil memenangkan lima gelar juara dunia pada kelas 500cc yang direngkuh pada 1984, 1986, 1988, dan 1989.

Lawson memenangkan tiga gelar bersama Marlboro Agostini Yamaha. Dia memenangkan satu titel tambahan ketika membela Rothmans Kanemoto Honda. Ini membuat Eddie Lawson menjadi pembalap pertama yang berhasil memenangi dua gelar bersama dua pabrikan berbeda.

4. Mick Doohan (1989-1999)

Mick Doohan

Mick Doohan berkarier selama 11 tahun di kelas utama dan setia bersama Honda pada lima tahun pertamanya. Namun, dia menjadi juara secara beruntun pada lima tahun berikutnya.

Selama 11 musim, Doohan mengoleksi 54 kemenangan dari 137 balapan dan uniknya, dia merupakan pembalap Superbike lebih dulu sebelum MotoGP.

Salah satu yang paling diingat dari pria asal Australia itu adalah gaya balapnya yang menggantukan tubuh bagian bawah ke samping motor saat menikung.

Ini sering dipraktekan oleh pembalap saat sedang warm up lap atau selebrasi kemenangan, seperti yang dilakukan Jack Miller saat menang di GP Prancis pada Mei tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
