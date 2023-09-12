Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Lorenzo, Sempat Alami Depresi hingga Jadi Musuh Bebuyutan Valentino Rossi

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:32 WIB
Kisah Jorge Lorenzo, Sempat Alami Depresi hingga Jadi Musuh Bebuyutan Valentino Rossi
Jorge Lorenzo kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Jorge Lorenzo, sempat alami depresi hingga jadi musuh bebuyutan Valentino Rossi akan diulas dalam artikel ini. Sebab, persaingan Rossi dan Lorenzo pernah jadi sorotan besar pencinta MotoGP.

Ya, Lorenzo memang jadi salah satu sosok besar di pentas MotoGP. Tak ayal, serba-serbi soal Jorge Lorenzo selalu menarik untuk diulas.

Jorge Lorenzo

Apalagi, perjalanan karier Lorenzo di MotoGP sendiri tak selalu mulus. Dia kerap melewati berbagai rintangan untuk bisa merebut gelar juara.

Selama meniti karier, Jorge Lorenzo bahkan sempat alami depresi hingga dicap sebagai musuh abadi dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Bagi yang penasaran dengan kisah ini, intip informasi melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (12/9/2023), terkait kisah Jorge Lorenzo dalam dunia balap MotoGP.

Kisah Jorge Lorenzo

Pemilik nama lengkap Jorge Lorenzo Guerrero dikenal sebagai seorang pembalap MotoGP yang sukses meraih banyak prestasi dalam kariernya. Sosoknya mulai dikenal pertama kali saat memulai debutnya di tim Yamaha Factory Racing kelas MotoGP pada 2008.

Total selama kariernya bersama Yamaha, pembalap asal Spanyol tersebut telah berhasil meraih gelar juara dunia sebanyak tiga kali. Tidak hanya itu, selama berkarier bersama Yamaha, Lorenzo dikenal publik dunia sebagai musuh bebuyutan dan rival abadi Valentino Rossi.

Namun, situasi tersebut mulai berubah pada 2017 ketika dirinya hengkang dari Yamaha dan pindah ke Ducati. Bukannya panen kemenangan, Jorge Lorenzo malah puasa kemenangan selama 1,5 tahun lamanya di tim itu.

Selama dua musim, pembalap kelahiran 1987 ini sulit beradaptasi dengan motor dan para rekannya di Ducati. Alhasil, Lorenzo harus puas hanya meraih tiga podium selama musim tersebut.

Lalu, pihak pabrikan Ducati memutuskan untuk tak mempertahankan Lorenzo. Mereka menggantinya dengan Danilo Petrucci pada 2019.

Halaman:
1 2
