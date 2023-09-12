Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Puas dengan Motor Prototipe 2024, Marc Marquez Peringatkan Keras Honda untuk Tes di Valencia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:43 WIB
Tak Puas dengan Motor Prototipe 2024, Marc Marquez Peringatkan Keras Honda untuk Tes di Valencia
Marc Marquez kala balapan di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MISANO – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, baru saja menjalani tes pascabalap MotoGP San Marino 2023. Dalam tes itu, Marquez yang menguji coba motor prototipe 2024 tampak tak puas. Dia pun memberi peringatan keras ke Honda untuk tes berikutnya.

Ya, para pembalap MotoGP mendapat kesempatan menjalani tes di Sirkuit Misano, San Marino, pada Senin 11 September 2023. Marquez sendiri memanfaatkan dengan baik tes itu untuk mengetahui kekuatan motor Honda musim depan.

Marc Marquez

Sayangnya, Marquez merasa motor Honda masih memiliki masalah yang sama seperti musim ini. Dia pun menilai masih ada banyak pekerjaan yang perlu diperbaiki timnya untuk bisa tampil gacor di MotoGP 2024.

Marquez pun kemudian memberi peringatan keras ke Honda agar bisa lebih baik di tes berikutnya yang akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Dia berharap Honda bisa menciptakan motor yang benar-benar kompetitif.

“Masalahnya kurang lebih tetap sama. Kami masih memiliki banyak pekerjaan di depan kami,” ujar Marquez, dikutip dari Speedweek, Selasa (12/9/2023).

“Kami sudah mendapat komentar dari tes. Tapi saya tidak ingin terpengaruh oleh pernyataan ini sebelum tes pertama. Kami memulai dengan arah tertentu dan kemudian memodifikasi motor baru agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya berkendara saya,” lanjutnya.

“Kalau ini yang menjadi basis motor baru, perjalanan kita masih panjang. Banyak hal yang perlu diubah,” tegas Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement