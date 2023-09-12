Tak Puas dengan Motor Prototipe 2024, Marc Marquez Peringatkan Keras Honda untuk Tes di Valencia

MISANO – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, baru saja menjalani tes pascabalap MotoGP San Marino 2023. Dalam tes itu, Marquez yang menguji coba motor prototipe 2024 tampak tak puas. Dia pun memberi peringatan keras ke Honda untuk tes berikutnya.

Ya, para pembalap MotoGP mendapat kesempatan menjalani tes di Sirkuit Misano, San Marino, pada Senin 11 September 2023. Marquez sendiri memanfaatkan dengan baik tes itu untuk mengetahui kekuatan motor Honda musim depan.

Sayangnya, Marquez merasa motor Honda masih memiliki masalah yang sama seperti musim ini. Dia pun menilai masih ada banyak pekerjaan yang perlu diperbaiki timnya untuk bisa tampil gacor di MotoGP 2024.

Marquez pun kemudian memberi peringatan keras ke Honda agar bisa lebih baik di tes berikutnya yang akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Dia berharap Honda bisa menciptakan motor yang benar-benar kompetitif.

“Masalahnya kurang lebih tetap sama. Kami masih memiliki banyak pekerjaan di depan kami,” ujar Marquez, dikutip dari Speedweek, Selasa (12/9/2023).

“Kami sudah mendapat komentar dari tes. Tapi saya tidak ingin terpengaruh oleh pernyataan ini sebelum tes pertama. Kami memulai dengan arah tertentu dan kemudian memodifikasi motor baru agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya berkendara saya,” lanjutnya.

“Kalau ini yang menjadi basis motor baru, perjalanan kita masih panjang. Banyak hal yang perlu diubah,” tegas Marquez.