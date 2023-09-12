Marc Marquez Beri Indikasi Tinggalkan Honda Usai Motor Prototipe 2024 Tak Memuaskan

Marc Marquez beri indikasi hengkang karena tak puas dengan motor prototipe Honda untuk 2024 (Foto: Twitter/HRC_Honda)

MARC Marquez beri indikasi tinggalkan Honda usai motor prototipe 2024 tak memuaskan. Sang pembalap asal Spanyol mengatakan bahwa permasalahan motornya masih sama seperti yang sebelumnya.

Honda mengetes RC213V 2024 pada tes di Sirkuit Misano, Senin (11/9/2023). Namun, The Baby Alien – julukan Marc Marquez – masih mendeteksi masalah pada kuda besinya.

Itu memang terasa sedikit berbeda karena motor baru. Marc Marquez sendiri finis ketujuh membuntuti Miguel Oliveira dari Aprilia Racing, namun masalah di grip belakang merupakan penyakit lama untuk Honda.

Marquez pun menaruh harapan besar kepada Honda. Dia juga tahu tim pabrikan Jepang itu sudah mendatangkan teknisi-teknis baru untuk membantu mengembangkan motornya.

"Gaya berkendaranya sangat berbeda. Namun pada akhirnya, masalahnya kurang lebih sama, jadi kami perlu bekerja lebih keras,” ujar Marquez, dipetik dari Crash, Selasa (12/9/2023).

"Posisi berkendaranya sedikit berbeda. Awalnya agak aneh, tapi kemudian lap demi lap - seperti halnya motor baru - menjadi lebih natural. Tapi pada akhirnya, cara berkendara, cara mencari waktu putaran, sangat mirip dengan yang sekarang," lanjutnya.

"Mereka perlu bekerja, namun kita masih jauh. Jika ini dasarnya. Atau sepedanya. Kita jauh. Namun kami masih perlu bekerja dan mengubah banyak hal," tambah pria kelahiran Cervera itu.