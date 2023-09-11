Langgar Aturan, Rivan Nurmulki Terancam Sanksi 1 Tahun di Timnas Indonesia dan Proliga

Rivan Nurmulki terancam sanksi larangan bermain satu tahun di Timnas Indonesia dan Proliga(Foto: Lifcophotograph)

JAKARTA – Rivan Nurmulki terancam sanksi larangan bermain satu tahun untuk Timnas Voli Putra Indonesia dan kompetisi Proliga. Sang pemain dianggap melanggar aturan AD/ART PBVSI setelah bermain di turnamen Kapolri Cup 2023.

Seperti diketahui, terjadi permasalahan antara PBVSI dengan Rivan akhir-akhir ini. Hal itu bermula dari penolakkan Rivan untuk membela Timnas Indonesia di ajang AVC Championships 2023 alias Kejuaraan Asia Voli 2023 di Iran pada pertengahan Agustus lalu.

Kala itu, Rivan beralasan terpaksa absen karena harus menjalani sidang pemberhentian kepolisian yang wajib dihadirinya. Selain itu, dia ingin menemani istrinya yang sudah hamil tua untuk melahirkan.

Namun ternyata, pemain berusia 28 tahun itu malah bermain di Kapolri Cup 2023 bersama Tim Kalimantan Timur. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh PBVSI karena Rivan dianggap melanggar aturan AD/ART PBVSI.

Puncaknya, Rivan tak masuk dalam daftar nama 12 pemain Timnas Indonesia yang dibawa ke Asian Games 2023. Netizen pun beranggapan pemain Surabaya BIN Samator itu tak dipanggil karena sempat memberikan kritik kepada PBVSI.

Nah, untuk memperjelas permasalahan tersebut, pada Senin (11/9/2023) Menpora Dito Ariotedjo pun memanggil PBVSI dan Rivan untuk melakukan mediasi di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Kedua belah pihak pun sama-sama memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian, Dewan Penasihat I PBVSI, Bambang Suedi, mengungkapkan hasil dari mediasi tersebut kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (11/9/2023). PBVSI menjelaskan Rivan enggan berangkat ke Iran karena beberapa hal, termasuk adanya ketidakcocokan dengan tim pelatih di Timnas Indonesia.

“Jadi hasil pertemuan ini sebenarnya hanya menjelaskan. Kami menjelaskan juga kepada pak Menpora bahwa yang tidak mau berangkat (ke Iran) itu Rivan sendiri,” kata Bambang.

“Waktu mau berangkat ke Iran, dia juga tidak mau karena alasannya tidak cocok dengan tim pelatih dan yang kedua istrinya mau melahirkan, ketiga dia sedang menjalani sidang kode etik di kepolisian,” tambahnya.