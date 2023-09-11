Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengenal Sejarah Permainan Catur, Olahraga yang Sempat Viral di Indonesia Gegara Dewa Kipas

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:31 WIB
Mengenal Sejarah Permainan Catur, Olahraga yang Sempat Viral di Indonesia Gegara Dewa Kipas
Dewa Kipas, pecatur yang sempat viral di Indonesia beberapa tahun lalu (Foto: Istimewa)
MENGENAL sejarah permainan catur yang dilakukan dua orang dengan menggunakan papan persegi dan terbagi menjadi 64 kotak. Disusun dalam petak 8x8 dengan 32 buah catur.

Mengutip Ensiklopedia Dunia, Senin (11/9/2023), permainan ini berawal dari India bagian utara, kemudian meluas ke Persia (Iran), hingga ke seluruh Asia.

Catur

Catur pun tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa, juga anak muda. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, semua kalangan pun bisa memainkan permainan catur.

Para ahli memperkirakan bahwa catur ditemukan di India sekitar abad ketujuh dengan nama Chaturanga yang diyakini menjadi asal muasal nama catur.

Catur telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan permainan seperti peraturan pion dapat melangkah dua kotak di awal hingga bidak ratu dapat bergerak leluasa.

Menurut India kuno, catur merupakan perwakilan alam semesta dengan mewakili empat unsur kehidupan, yaitu api, air, udara, dan tanah. Sebab, ada simbol cara-cara hidup manusia dalam permainan catur.

Ketika memainkan catur, orang-orang Persia menggunakan istilah ‘Shah’ yang berarti raja dan ‘Shah Mat!’ yang artinya raja sudah mati dan tidak bisa bergerak. Kedua istilah tersebut mirip dengan istilah yang dipakai dalam permainan catur yakni ‘check’ dan checkmate’ dalam bahasa Inggris.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata ‘check’ bermakna ‘skak’ dan ‘checkmate’ artinya ‘skakmat’.

Kini, catur pun sudah tak asing lagi di Indonesia. Seiring waktu berjalan, mulai muncul klub-klub catur di Surabaya, Magelang, Yogyakarta, dan Bandung.

Pada 1915, berdiri Nederlandsch Indische Schaakbond (NISB) atau Perkumpulan Catur Belanda-Indonesia di Yogyakarta. NISB merupakan perkumpulan catur pertama di Indonesia dan juga merupakan cikal-bakal terbentuknya Percasi.


Telusuri berita Sport lainnya
