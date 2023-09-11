Profil Magnus Carlsen, Pecatur Norwegia Juara Piala Dunia Catur 2023

PROFIL Magnus Carlsen, pecatur Norwegia juara Piala Dunia Catur 2023 akan diulas Okezone. Pecatur 32 tahun tersebut dinobatkan sebagai pemenang Piala Dunia Catur 2023 usai mengalahkan jagoan India, Rameshbabu Praggnanandhaa, di final yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada Kamis (24/8/2023) lalu.

Menurut laporan berbagai sumber, kemenangan itu membuat Magnus Carlsen mempertahankan gelarnya setelah gagal dalam lima edisi sebelumnya yakni pada 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2021. Dengan tambahan trofi gelar Piala Dunia Catur 2023, Carlsen telah meraih semua gelar terbaik dalam kejuaraan catur.

Tercatat, Magnus Carlsen sudah pernah menjadi juara dunia catur klasik di periode 2013-2023, Juara dunia catur cepat dan juara dunia catur kilat. Mungkin, gelar yang akan menjadi target selanjutnya sebelum pensiun adalah gelar juara dunia catur Fisher 360.

Sejauh ini, Magnus Carlsen telah menjadi juara catur dunia lima kali, juara catur cepat dunia empat kali , juara catur blitz dunia enam kali, dan Juara Piala Dunia Catur. Dia telah memegang posisi nomor 1 di peringkat catur dunia FIDE sejak 1 Juli 2011.

Magnus Carlsen hanya tertinggal dari Garry Kasparov dalam waktu yang dihabiskan sebagai pemain dengan rating tertinggi di dunia. Peringkat puncaknya di 2882 adalah yang tertinggi dalam sejarah. Ia juga memegang rekor rekor tak terkalahkan terlama di tingkat elit dalam catur klasik.

Pada September 2023, Magnus Carlsen menduduki peringkat nomor 2 dalam daftar rating cepat FIDE dengan rating 2818, dan No. 2 dalam daftar rating blitz FIDE dengan rating 2887. Lantas, seperti apa profil Magnus Carlsen sebenarnya?

Menurut berbagai sumber, dia memiliki nama asli Sven Magnus Øen Carlsen. Pemain yang dijuluki "Mozart of Chess” ini lahir pada 30 November 1990 di Tønsberg, Norwegia ini menjadi grandmaster catur ternama.

Ayah Magnus Carlsen pertama kali mengajari cara bermain catur sang anaknya itu ketika berusia 5 tahun. Saat berusia 8 tahun, Magnus Carlsen bermain dalam turnamen pertamanya yang mengantarkannya finis kedua di divisi U-12 putra di Kejuaraan Catur Pemuda Dunia FIDE 2002 di Iráklion, Yunani.