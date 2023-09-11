Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Wilma Margaretha Sinaga, Pecatur Tunanetra yang Jadi Andalan NPC Indonesia

Romensy August , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:25 WIB
Kisah Wilma Margaretha Sinaga, Pecatur Tunanetra yang Jadi Andalan NPC Indonesia
Wilma Margaretha Sinaga, pecatur tunanetra andalan Indonesia (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

KISAH Wilma Margaretha Sinaga akan dibahas di sini. Dia adalah seorang pecatur tunanetra yang jadi andalan National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia yang bakal ikut serta di Asian Para Games (AiPG).

Margaretha ikut dalam pelatihan nasional (pelatnas) NPC Indonesia pada Sabtu (9/9/2023) siang di hotel Kusuma Sahid Prince (KSPH). Wilma mengaku menargetkan emas di ajang Asian Para Games (AiPG), yang akan digelar di Hangzhou, China pada Oktober 2023.

Wilma Margaretha Sinaga

Atlet catur disabilitas netra tersebut menjadi salah satu harapan Indonesia untuk mendulang emas di kancah AiPG 2022. Pada saat ini, dia sudah sukses mengumpulkan 15 medali selama berkarier di dunia catur nasional maupun internasional.

Namanya mulai dikenal ketika terjun di turnamen catur nasional pada 2008. Marghareta kemudian berhasil menyabet mendali emas saat Indonesia menjadi tuan rumah AiPG 2011 di nomor catur standar dan cepat.

Hingga saat ini, sebanyak 15-an medali emas sudah disumbangkan oleh wanita asal Manik Saribu, Simalungun, Dolok Patneran, Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu.

Tentu, itu bukan persoalan yang mudah untuk sampai pada posisinya saat ini. Anak ketiga dari lima bersaudara itu harus merasakan jatuh-bangun dalam menjaga konsistensinya di dunia catur.

Terlahir sebagai disabilitas tunanetra, kehidupan Margaretha di Manik Saribu jauh dari kata layak. Ia hanya dibesarkan oleh ibunya yang berprofesi sebagai guru honorer. Sedangkan, ayahnya pergi meninggalkannya karena tidak bisa menerima takdir bahwa Margaretha dan kedua adiknya terlahir sebagai tunanetra.

Margaretha mulai terjun ke dunia catur pada 1996 ketika masih bersekolah di bangku TK Yayasan Tunanetra di bawah naungan Gereja di Jerman, yang bertempat di dekat rumahnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183828/hardiyanto_kenneth_bersyukur_dki_jakarta_berhasil_menjadi_juara_umum_pada_kejurnas_catur_2025_yang_digelar_di_mamuju-SHId_large.jpeg
Penuhi Target, Percasi DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum di Kejurnas Catur 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement