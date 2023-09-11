Profil Rameshbabu Praggnanandhaa, si Anak Ajaib India yang Pernah Kalahkan Pecatur Juara Dunia 2023

PROFIL Rameshbabu Praggnanandhaa, si anak ajaib India yang pernah kalahkan pecatur juara dunia 2023, Magnus Carlsen, akan diulas Okezone. Pecatur 18 tahun itu sebelumnya dikalahkan Magnus Carlsen di final Piala Dunia Catur 2023 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada Kamis (24/8/2023) lalu.

Kendati demikian, Praggnanandhaa Rameshbabu merupakan seorang pemain catur berbakat. Ia dikenal karena kemampuan catur yang luar biasa sejak usia dini hingga telah menarik perhatian dunia dengan prestasinya yang gemilang dalam dunia catur.

Tak heran jika Rameshbabu Praggnanandhaa disebut sebagai anak ajaib asal India yang lahir di Chennai, Tamil Nadu, pada 10 Agustus 2005. Keterampilan serta prestasinya yang luar biasa telah membuat gebrakan di kancah catur internasional.

Rameshbabu Praggnanandhaa menjadi master internasional pada usia 10 tahun dan yang termuda pada saat itu. Selain itu, ia menjadi grandmaster pada usia 12 tahun, yang termuda kedua pada saat itu.

Luar biasanya, pada 22 Februari 2022 di usia 16 tahun, Rameshbabu Praggnanandhaa menjadi pemain termuda yang mengalahkan juara dunia saat itu yakni Magnus Carlsen. Ia mengalahkan Carlsen dalam permainan cepat di Turnamen Catur Cepat Airthings Masters 2022.

Lantas, seperti apa profil Rameshbabu Praggnanandhaa? Mengutip dari berbagai sumber, Praggnanandhaa berasal dari keluarga yang terobsesi dengan catur. Ayahnya berperan penting dalam memperkenalkannya pada dunia catur di usia muda.

Menyadari bakat dan potensi luar biasa putranya, Rameshbabu berkomitmen untuk mengembangkan bakat Praggnanandhaa dan membantunya dalam perjalanan caturnya. Bahkan, Rameshbabu rela sebagai pelatih dan mentor anaknya sehingga berperan penting dalam membentuk karir catur Praggnanandhaa.

Praggnanandhaa mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menjadi Master Internasional (IM) termuda dalam sejarah catur pada usia 10 tahun. Perkembangan stratosfer Praggnanandhaa sebagai ahli catur berjalan tanpa gangguan karena prestasi rekor dunia ini.