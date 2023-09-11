Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:03 WIB
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
Jonatan Christie menjadi wakil Indonesia terawet di China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PESAN misterius dewan BWF setelah Indonesia gagal total di China Open 2023 akan dibahas di sini. Dalam cuitannya di Twitter, Bambang Roedyanto, yang merupakan anggota dewan BWF, menuliskan sesuatu yang mengundang tanda tanya.

Prestasi para pebulu tangkis Indonesia di ajang-ajang dunia belakangan sedang tidak bagus. Terbaru pada China Open 2023, turnamen level super 1000, para perwakilan Indonesia gagal mencapai babak final.

Jonatan Christie

Jonatan Christie menjadi wakil Indonesia yang melangkah terjauh dengan bersaing hingga semifinal ketika dia dikalahkan oleh Viktor Axelsen. Dengan demikian, maka Indonesia memperpanjang dahaga kemenangannya dalam enam turneman terakhir.

Sebagai pengingat, wakil Indonesia yang meraih gelar juara di kancah BWF World Tour adalah Chico Aura Dwi Wardoyo pada Juni lalu. Tunggal putra Indonesia itu memenangkan Taipei Open 2023 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Taiwan, Su Li-yang, pada laga puncak.

Tren buruk ini pun menjadi perhatian para pencinta bulu tangkis Indonesia. Sementara itu, Bambang Roedyanto, dewan BWF, mencuit sesuatu yang mengundang tanda tanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
